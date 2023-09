‘Giménez maakt met historische hattrick indruk op scouts van Europese top’

Vrijdag, 29 september 2023 om 09:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:19

Scouts van Borussia Dortmund houden de verrichtingen van Santiago Giménez met bovengemiddelde interesse in de gaten, weet Sport Bild. De spits van Feyenoord is het nieuwe seizoen voortvarend begonnen en voert met negen treffers de topscorerslijst aan in de Eredivisie. Woensdag completeerde de Mexicaan zijn historische hattrick in het restant van de Klassieker, wat de ogen heeft geopend bij de Europese top.

Sport Bild weet dat scouts van Dortmund afgelopen zondag op de tribune zaten tijdens het eerste deel van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Zij zagen het duel tien minuten na rust gestaakt worden vanwege vuurwerk dat op het veld werd gegooid. Giménez had toen echter al twee keer gescoord. Eerst pegelde hij verwoestend raak op aangeven van Quinten Timber, om niet veel later te profiteren van geschutter bij Anton Gaaei.

Giménez wordt niet beschouwd als een target voor de korte termijn. Dortmund is met Niclas Füllkrug, Sebastién Haller en Youssoufa Moukoko voorlopig voorzien voor de spitspositie. Bovendien ontbreekt momenteel het geld om serieus zaken te doen op de transfermarkt. Giménez verlengde in augustus zijn contract bij Feyenoord en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van 25 miljoen euro.

Verwacht wordt echter dat Feyenoord veel hoger in de boom zal zitten indien de interesse concreter wordt. Het contract van Giménez loopt nog door tot medio 2027. Bovendien is hij steeds vaker beslissend voor de nationale ploeg van Mexico en voert hij in Nederland dus de topscorerslijst aan. Gianluca Di Marzio schreef eerder deze week dat een transfer naar Atlético Madrid afgelopen zomer op het laatste moment afketste.