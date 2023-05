Giménez hoort Europese schorsing na harde charge op Roma-verdediger Mancini

Woensdag, 10 mei 2023 om 15:25 • Jordi Tomasowa

Santiago Giménez is door de UEFA voor twee wedstrijden geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in de returnwedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Scheidsrechter Anthony Taylor stuurde de Mexicaan kort voor het laatste fluitsignaal van het veld na een harde charge op Roma-verdediger Gianluca Mancini.

De 21-jarige Giménez werd vorige maand, toen de wedstrijd tegen Roma (4-1) al verloren was, diep in de verlenging bestraft met een rode kaart. Feyenoord kan hierdoor tijdens de eerstvolgende twee wedstrijden in Europees verband geen beroep doen op zijn spits. Mocht Giménez komende zomer niet uit De Kuip vertrekken, dan mist hij vermoedelijk de eerste twee groepsduels van Feyenoord in de Champions League.

Giménez pakte in het Stadio Olimpico een gefrustreerd ogende rode kaart door zijn noppen te planten in het onderbeen van Mancini. Arbiter Anthony Taylor toonde zich na ingrijpen van de VAR onverbiddelijk en stuurde de Mexicaan weg met een rode kaart. Kenneth Perez concludeerde als analist bij ESPN direct na afloop al dat Giménez zou balen van de aankomende schorsing.

“Het is vooral heel vervelend voor hemzelf”, zei Perez destijds. “Volgend seizoen kan Feyenoord zomaar in een geweldige Champions League-poule komen. Dan mist hij een wedstrijd tegen bijvoorbeeld Real Madrid. Het is pure frustratie en pure irritatie over het feit dat hij zijn stempel niet heeft kunnen drukken in twee topwedstrijden tegen Roma. Hij zal zichzelf écht hebben willen laten zien in deze wedstrijden. Helaas heeft hij dat het niet kunnen bewijzen aan zichzelf en zijn omgeving”, aldus Perez.