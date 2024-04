‘Gimenez heeft zijn excuses aangeboden, dat heb ik nog nooit meegemaakt’

René van der Gijp vreest dat geen topclub zich meer zal melden voor Santiago Gimenez, zo maakt hij duidelijk in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Volgens de analyticus liep de Mexicaanse spits zijn ploeggenoten bij Feyenoord zelfs in de weg in het gewonnen duel met Ajax (6-0). Wim Kieft verbaast zich ook over de zwakke vorm van Gimenez, al heeft hij de hoop op herstel nog niet opgegeven.

“Gimenez, dat gaat hem niet worden”, zo begint Van der Gijp. “Hoe groot is zijn verval? Veel te groot, dat kan niet, joh. Die komt niet bij een topclub terecht. Een spits kan nooit 38 wedstrijden goed zijn, maar als het verval zó groot is dat je met tien man komt te spelen... Hij kan niet eens een bal vasthouden.”

"Gimenez heeft gewoon zijn excuses aangeboden na een 6-0 overwinning, dat heb ik nog nooit meegemaakt", vult Michel van Egmond aan.

Kieft sluit zich aan bij zijn tafelgenoten. “Die jongen is wel erg met zichzelf bezig. Hij kreeg een hele grote een-op-een-kans en daarna kreeg hij nog een grote kans, toen hij van dichtbij over schoot. Maar het is gewoon helemaal weg. Kan het zomaar helemaal weg zijn?”

“Het ligt ook een beetje aan de insteek van Feyenoord. Ze kunnen ook zeggen dat ze hem nog twee jaar houden, maar ze willen ook wel een keer aan hem gaan verdienen.”

“Maar toen hij in het begin kwam, hoewel hij een beetje aanpassingsproblemen had, kon je wel zien dat er meer in hem zit. Op een gegeven moment ging hij wel los”, vervolgt Kieft.

“Het kan niet zo zijn dat je langere tijd losgaat, ook in de Champions League, en dat je er daarna ineens helemaal niets meer van kan. Dat bestaat natuurlijk ook niet. Het zal ook wel iets met vertrouwen te maken hebben.”

“Op een gegeven moment wordt hij wel een sta-in-de-weg. Al kan die kleine Japanner die ze gekocht hebben (Ayase Ueda, red.) er ook niet zo veel van”, besluit Kieft.

