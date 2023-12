Gimenez én 4 Oranje-internationals op prestigieuze lijst van beste 100 spelers

Santiago Gimenez behoort volgens The Guardian tot de honderd beste spelers van 2023. Ook de Oranje-internationals Virgil van Dijk, Xavi Simons, Frenkie de Jong en Denzel Dumfries prijken op de lijst.

De Britse kwaliteitskrant heeft nog niet alle honderd namen vrijgegeven. De top veertig moet nog bekend worden gemaakt. De lijst is samengesteld door een vakjury van 218 leden.

Van Dijk is de hoogst genoteerde Nederlander. De aanvoerder van het Nederlands elftal is terug te vinden op een 44ste plaats. Simons (69ste) staat voor het eerst op de lijst.

De creatieveling van RB Leipzig weet De Jong (69ste) net achter zich te houden, terwijl Dumfries (97ste) eveneens op de rangschikking aanwezig is.

Gimenez is ook in de top honderd terug te vinden. De Mexicaanse spits, die vorig seizoen landskampioen werd met Feyenoord, staat op een 75ste plaats.

In 2023 wist Gimenez het net namens club en land liefst 39 keer te vinden. De aanvalsleider van Feyenoord houdt op de prestigieuze lijst onder meer collega-aanvallers Romelu Lukaku, Gabriel Jesus en Darwin Nuñez achter zich.

Op de door The Guardian samengestelde lijst staan in ieder geval ook drie voormalig Eredivisie-spelers. Ex-Ajacied André Onana is terug te vinden op positie 62, Aleksander Isak, die in het verleden bij Willem II speelde, staat 87ste. Voormalig Vitesse-spits Loïs Openda (90ste) heeft de top honderd ook gehaald.



