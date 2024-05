Gijs Smal verlaat FC Twente en gaat met Feyenoord de Champions League in

Gijs Smal mag zich vanaf heden speler van Feyenoord noemen, zo laten de Rotterdammers weten via de officiële kanalen. De 26-jarige linksback komt transfervrij over van FC Twente en tekent een contract dat loopt tot medio 2028 in De Kuip. Smal is de tweede zomeraanwinst van Feyenoord, na Anis Hadj-Moussa.

De transfer van Smal hing al geruime tijd in de lucht. Al in maart lieten onder meer het Algemeen Dagblad en Voetbal International weten dat de verdediger transfervrij over zou komen van Twente. Nu volgt witte rook vanuit Rotterdam-Zuid.

“Dit is de mooie nieuwe uitdaging die ik ambieerde”, reageert Smal via de clubwebsite. “Feyenoord heeft de afgelopen jaren mooie stappen gezet waarop de club verder wil bouwen. Nu is het aan mij om te laten zien dat ik daaraan kan bijdragen.”

Feyenoord en Twente hebben gewacht tot na het seizoen op de officiële bekendmaking. In Rotterdam moet Smal de concurrentiestrijd aangaan met de, op het moment langdurig geblesseerde, Quilindschy Hartman en de Peruaan Marcos López. De kans is groot dat laatstgenoemde deze zomer vertrekt uit Rotterdam.

Smal is voor Feyenoord al de tweede aanwinst voor het komende seizoen. Eerder versterkte de club zich al met Hadj-Moussa, die begin maart een contract voor vijf seizoenen tekende en werd overgenomen van Patro Eisden Maasmechelen.

Na te hebben gespeeld voor AFC Alkmaar ‘34 op amateurbasis, sloot Smal zich in 2013 aan bij de jeugdopleiding van FC Volendam. Daar doorliep hij alle jeugdelftallen en kwam hij tot zeventig optredens namens de Palingboeren.

Via Twente speelde Smal zich in de kijker bij Feyenoord, dat hem dus transfervrij overneemt. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de linksback een marktwaarde van 6 miljoen euro.

