'Gijs Smal kon transfer maken binnen Eredivisie, maar wilde bij Feyenoord blijven'

FC Twente heeft geprobeerd om Gijs Smal terug te halen, als vervanger van Anass Salah-Eddine. Dat meldt Vincent Schildkamp van ESPN. De 27-jarige verdediger van Feyenoord zag een terugkeer in De Grolsch Veste echter niet zitten.

Salah-Eddine stond de afgelopen week in de belangstelling van zowel PSV als AS Roma. Uiteindelijk ging de Italiaanse club er met hem vandoor. Dinsdagochtend meldden de clubs via de officiële kanalen dat de transfer van de 23-jarige linksback definitief is.

Salah-Eddine gaat in Stadio Olimpico spelen met rugnummer 34 en hij zal tot medio 2029 verbonden zijn aan de club. Twente ontvangt een vast bedrag van 8 miljoen euro, dat door bonussen nog kan oplopen tot maximaal 10 miljoen euro.

In de zoektocht naar een vervanger voor Salah-Eddine, heeft Twente tevergeefs gedacht aan Smal. Dat vertelt Schildkamp in het programma De Voetbalkantine: Transfer Deadline Show op ESPN.

“Twente wilde in eerste instantie Gijs Smal terughalen op huurbasis, als back-up voor de linksbackpositie. Want hij dreigt nu de derde linksback te worden bij Feyenoord, met Bueno en Hartman die terugkeert. Maar hij wilde dat niet”, aldus Schildkamp.

Smal stond tussen 2020 tot 2024 ook al onder contract bij Twente. In totaal speelde hij 123 duels voor de Enschedeërs.

Bij Feyenoord, waar de verdediger nog tot medio 2028 vastligt, moet Smal het grotendeels doen met een reserverol. Nu Quilindschy Hartman weer is teruggekeerd van zijn zware knieblessure, lijkt het erop dat de speeltijd van Smal nog verder zal afnemen.

Alders en Kuipers

Dinsdagavond werd definitief bekend dat Twente Gerald Alders voor de rest van het seizoen huurt van Ajax. Het negentienjarige talent kan als rechtsback en als linksback spelen. Daarnaast heeft trainer Joseph Oosting ook nog de beschikking over Bas Kuipers op de linksbackpositie, als vervanger van Salah-Eddine.