Gijp velt vernietigend oordeel over ‘krankzinnige overtreding’ van Berghuis

Vrijdag, 1 december 2023 om 23:45 • Rian Rosendaal

René van der Gijp is niet te spreken over de harde tackle die Steven Berghuis donderdagavond inzette op Joaquín Correa tijdens het Europa League-duel van Ajax met Olympique Marseille (4-3 nederlaag). De vaste tafelgast van Vandaag Inside omschrijft de charge van Berghuis, die een rode kaart ontving, zelfs als 'krankzinnig'.

"Het is gewoon een krankzinnige overtreding, die nergens op slaat", verzucht Van der Gijp als hij de beelden van de charge van Berghuis nog een keer te zien krijgt. "Hij kan gewoon zijn kruisbanden scheuren, hé. En net daarvoor wilde Berghuis al die ballenjongen pakken. En dat ging net niet."

"Die irritatie was er dus al. En dat is gek, want hij speelde best een goede wedstrijd. En dan doet hij dit (bij de ballenjongen, red.), een beetje flauw", mengt tafelgenoot Hélène Hendriks zich in de discussie over de weggestuurde Berghuis. "Maar hij speelde een goede eerste helft, doet dan dit en heeft na afloop dan een reactie.... Dat vind ik een beetje kleutergedrag."

Reactie Berghuis

Wat volgt is de reactie van Berghuis, die de rode kaart een zware straf vindt. "Ik vind het geen rode kaart om eerlijk te zijn", vertelde de weggestuurde Berghuis na afloop in gesprek met Veronica. "Ik twijfel zelfs over geel. Ik stop hem fair, maar ik rol over de bal heen. Ik neem mijn andere been erin mee en daardoor kom ik met hem in contact."

"Dus wat ik zeg: persoonlijk twijfel ik zelfs over geel, maar er waren wel meer discutabele beslissingen. Iedereen was vol ongeloof, maar het is natuurlijk heel erg balen. Ik zat zelf lekker in de wedstrijd en met Ajax zaten we ook nog vol in de wedstrijd. Met tien man maak je jezelf het er niet makkelijker op."

Derksen

Johan Derksen kan weinig met de uitleg van Berghuis. "Hier blijkt weer uit dat niet alle mensen die heel hoog voetballen ook heel veel kijk op voetballen hebben. Want hij staat buiten de werkelijkheid. Voor hem is het een terugkerend probleem, want hij heeft ieder jaar twee van zulke momenten. Dat hij helemaal op tilt slaat en een rode kaart krijgt."

"Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat meerdere mensen, zeker ook in het Ajax-kamp, het echt geen kaart vonden", haakt Hendriks weer in. "Weet je nog dat hij die gozer van AZ (Pantelis Hatzidiakos, die in 2021 na een charge van Berghuis maandenlang moest revalideren, red.) een teringschop gaf? Die Griek volgens mij", uit Van der Gijp tot slot nogmaals zijn verbazing over Berghuis.