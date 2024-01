‘Gijp’ grapt bij opmerkelijke beelden Henderson: ‘Zijn grote voorbeeld, Wilfred’

Dat Jordan Henderson kort na zijn komst naar Ajax werd begroet door onder meer interim-directeur algemene zaken Jan van Halst, werkt op de lachspieren bij René van der Gijp en Johan Derksen. De middenvelder toonde tijdens de medische keuring een ontbloot bovenlijf toen hij de handen schudde van Van Halst en trainer John van 't Schip.

"Dat is zijn grote voorbeeld (van Henderson, red.), Wilfred, dat weet ik zeker", grapt Van der Gijp vrijdag in Vandaag Inside in gesprek met Wilfred Genee. "Die man (Van Halst, red.) vindt dat natuurlijk geweldig, hé", haakt de eveneens geamuseerde Derksen in.

In de video op YouTube is te zien hoe Henderson van Schiphol werd opgehaald door spelersbegeleider Herman Pinkster, waarna hij op Sportpark De Toekomst een medische keuring onderging. Tijdens het doen van enkele medische testen vond ook de eerste ontmoeting met trainer John van 't Schip plaats. Het viel de oefenmeester van Ajax direct op dat Henderson er erg fit uitziet.

Daarna werd Henderson klaargestoomd voor de presentatie, gaf hij zijn eerst interview aan Ajax TV en kreeg hij een rondleiding door het stadion van hoofdscout Kelvin de Lang, die ook tijdelijk als directeur voetbalzaken fungeert.

"Maar die jongens zoals Benzema, Henderson en noem ze allemaal maar op. Die zouden eigenlijk voordat ze naar die woestijn gaan even met Jan Boskamp moeten bellen", gaat Van der Gijp op serieuze toon verder. "Want waarom ga je? Ja, puur en alleen voor het geld. Het is daar 40 graden, er is niet in te voetballen. En in driekwart van de stadions zit geen hond. Er zit 150 man."

"En als je dan iedere week 500.000 euro krijgt overgemaakt, wat kan jou dat schelen? Er zijn daar vier toppers, de rest kan er geen kut van", is de voetbalanalist niet bepaald onder de indruk van het niveau in Saudi-Arabië. "Dus als die anderen aan de bal zijn, hoef jij je niet aan te bieden. Je hoeft je alleen aan te bieden als die andere drie aan de bal zijn."

"Maar dat weet je. Dat weet je toch?", spreekt Gijp nogmaals zijn verbazing uit. "Zo'n jongen van 33 heeft een gezin met kinderen. Als zijn vrouw de hele dag loopt te puffen dat het zo warm is, dan word je moe van dat gezeik", begrijpt Derksen wel waarom Henderson is vertrokken bij Al-Ettifaq.

