Gijp en Derksen gieren om Studio Voetbal: ‘Die moeten het publiek toch betalen?’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 07:12 • Noel Korteweg

De mannen van Vandaag Inside hebben Studio Voetbal maandagavond belachelijk gemaakt. Onder meer tafelgast en oud-keeperstrainer Frans Hoek moet het flink ontgelden. Daarnaast wordt er ook opgekeken van het besluit om voortaan publiek toe te laten bij de uitzendingen van Studio Voetbal. “Die moeten het publiek toch wel gaan betalen? Anders gaan ze zitten wachten totdat het voorbij is”, schaterlacht René van der Gijp.

Hoek was zondagavond te gast in het tv-programma op NPO1. De oud-doelman vertelde onder meer dat hij de laatste tijd bezig was met een project in Japan en hij gebruikte een deel van de uitzending om debutant Bart Verbruggen te analyseren. “Het is altijd wel handig om het eerste half uur met Hoek te beginnen. Dan weet je in ieder geval dat al je kijkers weg zijn”, zegt Gijp voordat hij uitbarst van het lachen.

Ook Johan Derksen heeft niet genoten van het optreden van Hoek. “Ze kunnen daar vijfduizend man aan publiek neerzetten, maar zolang professor dokter Hoek er zit, kijkt er geen hond. We hebben wel wat opgestoken, hè. De keeper heet nu goalplayer.” Derksen is wel te spreken over Rafael van der Vaart. “Hij is de enige die het als character leuk maakt. Pierre van Hooijdonk zit maar wat te brommen en de rest zijn figuranten. Nu zit die Hoek belangrijk te zijn, maar er komen alleen maar clichés uit.”

Job Knoester, strafrechtadvocaat en regelmatige tafelgast bij Vandaag Inside, heeft vorige week naar Studio Voetbal gekeken. “Nou, ik heb nog nooit zo’n saai programma gezien. Zo saai.” Van der Gijp kaart vervolgens aan dat er op korte termijn publiek welkom zal zijn tijdens de uitzendingen van Studio Voetbal. “Het leuke is dat ze er nu publiek bij gaan doen. Maar die moeten het publiek toch wel gewoon gaan betalen? En behoorlijk wat. Anders krijg je publiek dat zit te wachten totdat het programma voorbij is”, lacht hij.

“Misschien is het iets als vervangende straf, dat mensen erbij moeten gaan zitten”, reageert Derksen. Van der Gijp lachend: “Al die patiënten van Job (Knoester, red.)? Dat die erachter gaan zitten?” Derksen denkt dat Studio Voetbal en andere praatprogramma’s hebben gekeken naar het format van Vandaag Inside. “Als je nu zo rondkijkt, hè: HLF8, Oranjezomer, Van Roosmalen en die andere snuiter... Ze proberen ons allemaal na te doen. Dit (dat er publiek welkom is bij Studio Voetbal, red.) komt ook weer door ons. Ze denken: waarom hebben die gasten meer kijkers? Omdat er publiek bij zit.”

“Johan, moest jij niet vreselijk lachen toen Hoek zei dat hij bezig was met een project in Japan?”, stipt Van der Gijp aan. “Dat hij zei: ‘Ze willen in 2050 wereldkampioen worden.’ Dat maak ik niet meer mee! Ze willen helemaal geen wereldkampioen worden over drie jaar, ze willen het pas in 2050!”

“Als je Hoek uitnodigt, dan ben je ten einde raad”, vervolgt Derksen zijn relaas. “Dan weet je zeker dat mensen gaan zappen. Ik kijk er niet van op als Van Gaal hem naar Ajax haalt om Ajax weer op te bouwen.” Van der Gijp: “Honderd procent. Dat gaat weer gebeuren. En als we niet uitkijken Andries Jonker ook.”