Gijp: ‘Dermate grote onzin dat ik denk: is Van Nistelrooij goed bij zijn hoofd?’

Maandag, 1 mei 2023 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:49

Ruud van Nistelrooij schoof de schuld van de onophoudelijke opstootjes bij Ajax - PSV (1-1, 2-3 na strafschoppen) voor het grootste deel in de schoenen bij de media. Dat gaat er absoluut niet in aan tafel bij Vandaag Inside, waar met name René van der Gijp fel van leer trekt. "Het is dermate grote onzin, die hij dan staat te verkondigen, dat ik me afvraag: zou Van Nistelrooij wel goed bij zijn hoofd zijn?", aldus de oud-rechtsbuiten.

Er was na afloop veel kritiek op het gedrag van de spelers van Ajax en PSV in de finale om de TOTO KNVB Beker. Van Nistelrooij keek niet in de spiegel, maar wees met een beschuldigende vinger naar de media. "Hij zei: 'De grote schuldige van het uit de hand lopen van de eerste helft zijn de media'", citeert Van der Gijp. "De media zouden veel te zwart-wit zijn en veel te veel druk op zo'n wedstrijd leggen. Dan ben je toch gestoord, als je dat zegt?"

"Wij zijn een geweldig land voor beginnende trainers of beginnende spelers", aldus Van der Gijp. "Of het nu gaat om John Heitinga of Ruud van Nistelrooij... Wij zijn echt een geweldig land om het vak te leren. Na die wedstrijd hoor ik die Van Nistelrooij... Daar komt louter onzin uit. Dat is niet erg, want dat mag hier. Wij zeggen er niks van: laat lullen, laat lullen!"

Van der Gijp betrekt Johan Derksen in het gesprek. "Maar Johan, heb jij op maandag iets over die bekerfinale gelezen? Of op dinsdag, woensdag, donderdag? Ga dan naar Engeland, daar schrijven de media wekenlang... Nee, de media!" Derksen is het volledig met zijn tafelgenoot eens. "Dat is zo dom dat ik me er niet eens aan erger."

Derksen is verder niet al te streng voor de trainer van PSV. "Ik ben wel een liefhebber van Van Nistelrooij. Ik vind dat wel een leuke jongen, maar hij weet in de publiciteit nog niet goed over te komen. Het is gebrabbel. Wat hij fout heeft gedaan is die Joey Veerman steeds buiten het elftal laten, of hem wisselen, waar die gozer een bloedhekel aan heeft. En hij is nu wel met de neus op de feiten gedrukt. Hij moet niet vergeten dat Veerman een van zijn beste spelers is. Die jongen heeft zich knap teruggeknokt."