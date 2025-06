Gigantische vechtpartij uitgebroken op de tribune na duel op WK voor clubs

Er is direct na Paris Saint-Germain – Botafogo een gigantische vechtpartij uitgebroken op de tribune, zo is te zien op beelden die rondgaan op social media. Er werden over en weer meerdere vuistslagen en trappen uitgedeeld.

Botafogo won de wedstrijd in Pasadena, Californië met 0-1 dankzij een doelpunt van Igor Jesus. Door de zege heeft de winnaar van de Copa Libertadores een grote stap gezet richting de knock-outfase, want Botafogo staat op zes punten. PSG zal gas moeten geven in het laatste groepsduel met hekkensluiter Seattle Sounders.