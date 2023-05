Gigantische nederlaag kwam hard aan bij Erik ten Hag: ‘Ik haatte mezelf’

Dinsdag, 30 mei 2023 om 12:55 • Bart DHanis • Laatste update: 12:59

Erik Ten Hag heeft in een groot interview met The Times een boekje opengedaan over de dramatische seizoensstart van Manchester United onder zijn leiding. In gesprek met de Engelse krant blikt de manager van the Red Devils terug op het 4-0 verlies tegen Brentford in de tweede speelronde, een nederlaag die er wel even inhakte bij de oefenmeester uit Haaksbergen.

United werd dit seizoen weliswaar derde, maar het begon niet voortvarend aan de afgelopen voetbaljaargang. In de eerste speelronde werd op Old Trafford met 1-2 verloren van Brighton & Hove Albion, waarna de ploeg van Ten Hag de week erna met 4-0 onderuit ging bij Brentford. “Ik haatte mezelf", zegt de Nederlandse manager over die nederlaag in Londen. "Het is mijn verantwoordelijkheid om mijn eisen en de juiste mentaliteit over te brengen. 4-0 achter na 45 minuten spelen, wat ben je aan het doen?”

De selectie van United zou daags na het duel met Brentford een dag vrij hebben, maar Ten Hag trok die in en liet zijn selectie toch op de club komen. Eenmaal aangekomen op de training moesten de spelers maar liefst 13,6 kilometer hardlopen: het precieze aantal dat de spelers van Brentford meer hadden gelopen in de wedstrijd. Ten Hag liep zelf ook mee. “Ik ben verantwoordelijk. We winnen samen en we verliezen samen. Als je een gevoel van trots hebt, dan kun je niet zo spelen als wij deden tegen Brentford.”

Dat zijn ploeg verloor bij de Londenaren was nog tot daaraan toe. Het ging de voormalig trainer van onder meer Ajax, FC Utrecht en Go Ahead Eagles meer om de manier waarop. “Een nederlaag kan dus gebeuren, maar niet op deze manier. We worden betaald om een prestatie te leveren. We krijgen zelfs heel goed betaald en dan verwacht je meer. Het was totaal onaanvaardbaar hoe we speelden”, aldus Ten Hag.

Na het verlies tegen Brentford wist de manager de week erop een knappe 2-1 overwinning te boeken op Liverpool. Die stijgende lijn werd vervolgens doorgezet en the Mancunians wisten Newcastle United in de finale van de EFL Cup met 2-0 te verslaan. Komende zaterdag kan Ten Hag zijn eerste seizoen nog meer glans geven. Om 16.00 uur staat de FA Cup-finale tegen Manchester City namelijk op het programma.