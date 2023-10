Gigantische misser Gravenberch kost Liverpool zege; Verbruggen blundert

Zondag, 8 oktober 2023 om 16:55 • Jonathan van Haaster

Liverpool heeft duur puntenverlies geleden in de Premier League. Op bezoek bij Brighton & Hove Albion kwamen the Reds niet verder dan 2-2. Mohamed Salah hielp zijn ploeg nog voor rust aan een voorsprong, nadat Simon Adingra de score had geopend. Bart Verbruggen ging ernstig in de fout bij de tweede treffer door de strafschop in te leiden waar de 1-2 uit viel. Na rust had Ryan Gravenberch voor de beslissing moeten zorgen, maar hij schoot van dichtbij en voor een leeg doel tegen de lat. Het was een dure misser: Solly March maakte daarna gelijk. Liverpool staat door het gelijkspel derde, terwijl Brighton een punt minder heeft (16) en zesde staat.

Er stonden in totaal drie Nederlanders aan de aftrap in het Amex Stadium. Roberto De Zerbi had basisplaatsen in huis voor Bart Verbruggen en Joël Veltman, terwijl Jan Paul van Hecke op de bank zat. Adingra, João Pedro en Kaoru Mitoma moesten voor de aanvoer zorgen richting spits Evan Ferguson. Bij Liverpool moest Gravenberch het doen met een reserverol, al viel hij aan het begin van de tweede helft in voor Harvey Elliott. Cody Gakpo ontbrak wegens een knieblessure; Virgil van Dijk startte wel. Spits Darwin Núñez werd geflankeerd door Salah (rechts) en Luis Díaz (links).

Brighton begon sterk in eigen stadion. João Pedro gaf af op March, wiens inzet in twee instanties en via een Liverpool-been net naast het doel van Alisson vloog. Brighton zette flink druk in de openingsfase, terwijl Liverpool eigenlijk niet tot een fatsoenlijke aanval kwam. Het doelpunt van Adingra kwam dan ook niet als een verrassing, al kreeg de Ivoriaan daarbij de hulp van Van Dijk en Alexis Mac Allister. De Nederlander speelde een onhandige bal in op de Argentijn, die bovendien verrast werd door Adingra. De eveneens verraste Alisson stond nog ver voor zijn doel en kon een tegentreffer niet voorkomen: 1-0.

Die tegenvaller was voor Liverpool een flinke wake-up call. Enkele minuten na de treffer van Adingra liet Liverpool zich voor het eerst zien via Salah, die zijn inzet echter ruim naast zag gaan. Brighton bleef de bovenliggende ploeg en kwam er na een half uur gevaarlijk uit via Carlos Baleba, die net naast schoot. Dat Liverpool nog voor de rust de leiding zou grijpen, zouden weinigen hebben aan zien komen. Toch was dat het geval.

Slordig balverlies van Lewis Dunk leidde een razendsnelle counter in. Núñez gaf uiteindelijk perfect mee aan Salah, die Verbruggen van dichtbij kansloos liet: 1-1. Vlak voor rust ging het helemaal mis bij Verbruggen. De goalie speelde Pascal Gross onhandig aan in zijn eigen zestien, die zwaar onder druk werd gezet door Dominik Szoboszlai. De Hongaar veroverde de bal en werd neergehaald door Gross. De daaropvolgende strafschop werd benut door Salah: 1-2.

Ook na rust was er aan kansen geen gebrek. Zo liet Adingra na zijn tweede te maken, al liet ook Alisson zijn klasse zien door richting de Ivoriaan te stormen en knap te redden. De inmiddels ingevallen Gravenberch kreeg eveneens een enorme mogelijkheid. Szoboszlai vond de volledig ongedekte Gravenberch bij de tweede paal en het leek een koud kunstje te zijn om voor een leeg doel af te ronden. De voormalig Ajacied trof echter de lat. Gravenberch kreeg opnieuw een schietkans. Na zich fraai vrij te hebben gespeeld bleek zijn rollertje verre van genoeg om Verbruggen te verschalken.

Liverpool leek de wedstrijd onder controle te hebben, al kwam Van Dijk met de schrik vrij. De aanvoerder kreeg in zijn eigen zestien de bal via zijn been tegen zijn hand. Genoeg voor een strafschop was het niet, tot woede van De Zerbi, die geel kreeg. De Italiaanse manager had even later wél reden tot juichen. Een vrije trap belandde plots voor de voeten van March, die van dichtbij de 2-2 binnentikte. Brighton kreeg hernieuwde energie en had op 3-2 moeten komen via João Pedro. De Braziliaan mocht vanaf een meter of negen vrij uithalen, maar schoot over.