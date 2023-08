Gigantische fout van Jakov Medic kost Ajax eerste punten van het seizoen

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 18:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:33

Ajax is zaterdag tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aangelopen in de Eredivisie. De Amsterdammers kwamen op bezoek bij Excelsior niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Brian Brobbey en invaller Davy Klaassen scoorden namens Ajax, nadat Excelsior tussen die twee treffers in via Siebe Horemans en Nikolas Agrafiotis had gescoord. Die laatste Excelsior-goal kwam tot stand door een gigantische fout van Ajax-verdediger Jakov Medic. Ajax en Excelsior blijven direct na het duel op plek één en twee, maar zullen door diverse clubs ingehaald worden in deze tweede speelronde.

Steijn voerde twee wijzigingen door in de opstelling van Ajax. De zwaar aan zijn schouder geblesseerd geraakte doelman Gerónimo Rulli werd vervangen door Jay Gorter. Kenneth Taylor werd vervangen door Carlos Forbs, waardoor Mohammed Kudus naar de nummer 10-positie verhuisde. Excelsior raakte op de training Lennard Hartjes, vorige week nog uitblinker tegen NEC (3-4 winst), kwijt. De geblesseerde middenvelder werd vervangen door Noah Naujoks.

Brian Brobbey faalt niet oog in oog met Stijn van Gassel! ?? Ajax leidt bij Excelsior: 0-1. #excaja — ESPN NL (@ESPNnl) August 19, 2023

Ajax nam het initiatief in Kralingen en kwam in minuut 25 aan de leiding dankzij een kapitale fout achterin bij Excelsior. Centrumverdediger Serano Seymor liet zich de bal achterin ontfutselen door Carlos Forbs, die meteen Brobbey aan het werk zette. De aanvaller schoot de bal in totale vrijheid koelbloedig in de hoek: 0-1. Ajax was daarna veel sterker. Kudus zag een vrije intikker van de doellijn gehaald worden, terwijl een nieuwe treffer van Brobbey, die de bal wel uitstekend binnenschoot, werd afgekeurd vanwege buitenspel.

In blessuretijd van de eerste helft kwam Ajax vrijwel uit het niets in de problemen. Devyne Rensch liet zich in de rug verrassen door een loopactie van Arthur Zagre. De linksback van Excelsior zette op de achterlijn laag voor, waarna Horemans kon binnenschieten: 1-1. Kort na rust riep Ajax grotere problemen over zich af. Medic werd in de opbouw van de bal gezet door een blok van Lazaros Lamprou, waarna Agrafiotis de bal op de borst controleerde en vernietigend binnenknalde: 2-1.

Vorige week de held, nu gaat Jakov Medic gigantisch in de fout... ??#excaja — ESPN NL (@ESPNnl) August 19, 2023

Steijn greep in door Taylor en Klaassen in te brengen. Ajax werd daardoor sterker en kreeg kansen. Brobbey had moeten scoren met het hoofd, maar verprutste de gigantische kans. Taylor dacht Kudus een intikker te schenken, maar Zagre greep op de doellijn in met een uitstekende actie. In minuut 72 viel de goal alsnog. Een voorzet van Kudus werd knap verlengd door Klaassen: 2-2. Daarna was Klaassen nog dichtbij met een intikker uit een voorzet, die ternauwernood gekeerd werd door Stijn van Gassel. In de 84ste minuut was juist Excelsior levensgevaarlijk. Een van richting veranderd schot van Derensili Sanches Fernandes dwarrelde net naast het doel van Gorter.