Gianni Infantino maakt via eigen kanalen organisator WK 2034 bekend

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 20:14 • Bart DHanis • Laatste update: 20:16

Het WK van 2034 gaat worden georganiseerd door Saoedi-Arabië, zo heeft Gianni Infantino dinsdagavond bekendgemaakt. Australië, dat tot voor kort nog in de race was, heeft zich teruggetrokken, waardoor Saoedi-Arabië de enige overgebleven kandidaat is.

Australië wilde het toernooi samen met Indonesië, Singapore en Maleisië organiseren. De Asian Football Confederation (AFC) heeft volgens verschillende Australische media maandag echter gezegd toch het ‘bid’ van Saoedi-Arabië te steunen, waardoor Australië zich terug heeft getrokken.

Dat het land uit het Midden-Oosten het WK van 2034 zou gaan organiseren, hing al langer in de lucht. Begin oktober meldde The Guardian dat de FIFA de stadionvereisten voor een WK had versoepeld: iets wat Saoedi-Arabië bijzonder goed uitkwam.

Voorheen was het namelijk zo dat wanneer een land het WK wilde organiseren, het veertien stadions moest kunnen aanbieden. Van die veertien moesten er zeven al gebouwd zijn. Voor het mondiale eindtoernooi van 2034 hoeven maar vier stadions reeds gebouwd te zijn.

Saoedi-Arabië wist dankzij de versoepeling wel in aanmerking te komen als organisator. Het land organiseert de Asian Cup in 2027 en heeft dan vier stadions met minimaal 40.000 zitplaatsen: twee in Riyadh (die nog verbouwd worden), één in Jeddah en één in Dammam, waarvan de bouw vorige maand gestart is.

Saoedi-Arabië is al langer bezig om het WK naar zich toe te halen en trekt daar miljoenen euro's voor uit. Zo plaatsten onder anderen Riyad Mahrez, Karim Benzema en Steven Gerrard - die de scepter zwaait bij Al-Ettifaq - onlangs positieve berichten over het mogelijke WK in Saoedi-Arabië op sociale media. Bekend is dat Neymar tonnen krijgt overgemaakt voor elk positief bericht dat hij over het land op sociale media plaatst.

De Golfstaat wil daarnaast ook het WK voor vrouwen in 2035 organiseren. Dat levert de nodige gefronste wenkbrauwen op. Het land wordt verweten mensenrechten te schenden en bovendien zijn seksuele activiteiten tussen personen van hetzelfde geslacht verboden. Een mogelijke straf daarvoor is de doodstraf. Daarnaast bestaan er zorgen over het algehele gebrek aan vrouwenrechten. Vele vrouwelijke voetballers zijn open over hun seksualiteit.

