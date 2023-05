Gewilde Van Bommel staat voor lastige keuze: ‘Die club heeft een streepje voor’

Dinsdag, 9 mei 2023 om 10:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:23

Ruben van Bommel, de jongste zoon van Mark van Bommel, heeft over interesse niet te klagen. Het was al bekend dat ‘meer dan de helft van de Eredivisie’ interesse had in de achttienjarige vleugelspeler van MVV Maastricht. Onder meer Feyenoord en PSV zouden geïnformeerd hebben naar Van Bommel, terwijl hij al langer in de belangstelling stond van clubs als AZ, Vitesse, FC Twente en FC Utrecht.

TC Tubantia-journalist Leon ten Voorde is op de hoogte van de interesse van de Tukkers in Van Bommel. “Daar schijnt AZ nu ook serieus voor in de markt te zijn”, zegt de FC Twente-watcher in de podcast De Ballen Verstand. “Dan wordt het voor Twente al heel erg lastig. Van Bommel zal niet de hele wereld kosten, omdat hij nu op amateurbasis speelt en bij MVV een contract gaat tekenen omdat hij MVV niet transfervrij wil verlaten. Dat siert hem enorm. Dat kost je niet de hoofdprijs.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jongste telg Van Bommel maakt indruk: ‘Lijk qua spel wel wat op Gakpo’

Voetbalzone sprak onlangs nog met Van Bommel over zijn doorbraak bij MVV. Lees artikel

Volgens Ten Voorde is het afwachten bij welke geïnteresseerde club Van Bommel het meeste perspectief ziet. “Voor veel spelers heeft AZ qua ontwikkeling nog wel een streepje voor. Als je naar zijn statistieken en zijn spel kijkt, dan denk ik dat hij met zijn talent een serieuze kandidaat voor de basis kan zijn bij FC Twente”, aldus de journalist.

Van Bommel speelde in de jeugd van SV Meerssen, PSV en MVV, alvorens hij bij laatstgenoemde club in augustus 2022 zijn officiële debuut in het eerste elftal maakte. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de basiself van de huidige nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen staat de teller op 31 officiële wedstrijden voor Van Bommel, waarin hij 14 keer scoorde en 5 keer als aangever fungeerde.

Thomas Beelen

De Telegraaf meldde afgelopen week dat PEC Zwolle-verdediger Thomas Beelen ook op de radar van Twente staat. De mandekker speelde in het verleden al een jaar in de jeugdopleiding van de Enschedeërs. “Het is een laatbloeier, die dit jaar is doorgebroken", geeft Ten Voorde aan. Het is wel een heel interessante speler. Maar dat is een jongen met een doorlopend contract. Die kosten al heel veel geld. FC Twente is echt niet de enige club die in hem geïnteresseerd is.”