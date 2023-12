Gewilde Kadioglu kan voor prachtige transfersom bij Fenerbahçe vertrekken

Woensdag, 6 december 2023 om 11:56 • Jordi Tomasowa

Ferdi Kadioglu staat mogelijk voor een winters vertrek bij Fenerbahçe, zo Florian Plettenberg. Volgens journalist de Duitse journalist zijn er veel clubs geïnteresseerd in de 24-jarige linksback.

Eind november bracht BILD naar buiten dat Kadioglu zich in de kijker zou hebben gespeeld bij Bayern München en Borussia Dortmund. Dit gerucht wordt door Plettenberg nu echter ontkracht.

De Duitse topclubs zijn naar verluidt momenteel niet concreet in de markt voor de in Arnhem geboren speler. Van onderhandelingen tussen het management van Kadioglu en Bayern of BVB is dan ook geen sprake.

Plettenberg schrijft op X dat Kadioglu enorm gewild is, al worden er door de journalist geen specifieke namen van geïnteresseerde clubs genoemd. De verdediger van Fenerbahçe zou een prijskaartje van twintig miljoen euro om zijn nek hebben hangen. Dat komt in de buurt van de zeventien miljoen euro die door het gerenommeerde Transfermarkt als zijn huidige marktwaarde wordt ingeschat.

Kadioglu is bezig aan een sterk seizoen bij Fenerbahçe. De alleskunner, die in Nederland doorbrak als aanvallende middenvelder maar bij de Gele Kanaries nu als wingback speelt, kwam deze jaargang tot nog toe tot twintig officiële duels, waarin hij één keer trefzeker was en drie assists liet noteren.

Kadioglu speelde ook al vijftien interlands voor de nationale ploeg van Turkije, die zich soeverein wist te plaatsen voor het EK 2024. De verdediger liet zich onlangs nog gelden in een gewonnen oefeninterland tegen Duitsland (2-3) door de 1-1 voor zijn rekening te nemen.

Fenerbahçe telde in de zomer van 2018 anderhalf miljoen euro neer om Kadioglu van NEC over te nemen. Bij de Turkse topclub ontwikkelde hij zich vervolgens tot vaste basisspeler. In totaal kwam Kadioglu al 168 keer uit voor Fener. Daarin maakte hij 15 doelpunten en fungeerde hij 20 keer als aangever.