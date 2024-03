Gewilde Driouech zegde deze winter clubs uit Engeland, Frankrijk en Italië af

Couhaib Driouech had tijdens de winterse transferwindow over interesse niet te klagen. De vleugelaanvaller van Excelsior stond in de concrete belangstelling van PSV en Feyenoord, en wees meerdere clubs uit het buitenland af.

Driouech leek deze winter op weg naar Eindhoven, maar op Deadline Day ketste de transfer van de buitenspeler naar PSV toch af. De teleurstelling bij de vleugelaanvaller was groot, maar desondanks liet hij al snel weten zich honderd procent in te zetten voor Excelsior.

De 21-jarige Driouech stond tijdens de recente transferperiode ook op het lijstje van Feyenoord. In het programma Kick 't Met van Ziggo Sport krijgt de Marokkaans jeugdinternational de vraag hoe serieus de belangstelling van de Rotterdammers was.

“Feyenoord was serieus een optie”, geeft Driouech aan. “Ook omdat Dilrosun wegging en Feyenoord wilde Sauer graag verhuren aan Excelsior, dan kon ik naar Feyenoord.” Deze deal ging uiteindelijk niet door, omdat de rechtspoot de voorkeur gaf aan PSV.

Driouech kon naar eigen zeggen ook rekenen op interesse uit Frankrijk, Engeland en Italië. In het praatprogramma onthult hij dat FC Lorient, Swansea City, Lecce en Como hem op de korrel hadden.

“Dat zijn niet de clubs waarvan ik dacht dat dit de juiste stap was om mijn ontwikkeling voort te zetten, dus dat hadden wij achter ons gelaten”, legt Driouech uit. Lorient en Lecce vechten momenteel tegen degradatie in respectievelijk de Ligue 1 en de Serie A, terwijl Swansea het lastig heeft op het tweede niveau van Engeland. Het Italiaanse Como is tot slot een van de topploegen in de Serie B en strijd volop om promotie.

De vleugelaanvaller is nog steeds vol vertrouwen dat hij komende zomer alsnog een mooie transfer kan maken. “Misschien geen PSV, maar ik hoop wel dat er dan andere clubs zijn."

