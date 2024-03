‘Geweldig! Dit is een van de weinige spelers van PSV-Feyenoord die hogerop kan’

Quinten Timber heeft zich opnieuw bewezen in de topper tegen PSV (2-2), constateert Karim El Ahmadi na afloop. De analist van ESPN spreekt zich lovend uit over de 22-jarige middenvelder van Feyenoord. "Bij Timber kun je echt wel kan zien dat hij op hoger niveau meekan", aldus El Ahmadi.

Timber nam bij Feyenoord min of meer de plek over van de naar Benfica vertrokken Orkun Kökçü en is dit seizoen een onmisbare kracht. Volgens El Ahmadi heeft de technisch begaafde middenvelder al meermaals laten zien dat hij een stap hogerop kan maken.

"Dat zag je in de Champions League-wedstrijden, maar vandaag ook weer", zegt El Ahmadi. "Fysiek en voetballend, echt een geweldige speler. En Geertruida vond ik de tweede helft ook heel sterk spelen."

Dat Timber bezig is aan een ijzersterk seizoen werd deze week bevestigd door Ronald Koeman. De Feyenoorder zit bij de voorselectie van het Nederlands elftal. El Ahmadi begrijpt dat. "In de grote wedstrijden is hij een van de weinigen die echt uitblinkt."

PSV bood Feyenoord stevig weerstand. "Vandaag was een wedstrijd van hoog niveau, met goede spelers bij de tegenstander op het middenveld. Timber kon zich daarmee meten."

El Ahmadi vindt dat het spel van Timber positief ontwikkeld is. "Voetballen kan-ie wel. Ik vind dat hij daarin ook slimmer is geworden. Niet meer elke keer draaien en terug."

"Nu draait-ie en speelt-ie gelijk vooruit. En met tweede ballen in duels is hij natuurlijk ook heel sterk. En hij is belangrijk met goals en assists dit seizoen." Timber staat na 35 officiele duels dit seizoen op 7 goals en 7 assists.

