Getrokken verstandskies dwingt Peter Bosz tot het omgooien van de verdediging

Vrijdag, 22 september 2023 om 17:02 • Lars Capiau • Laatste update: 17:15

Peter Bosz kan aankomend weekend niet beschikken over Armel Bella-Kotchap, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De reden voor zijn afwezigheid: een getrokken verstandskies. De Duitse verdediger is geopereerd aan een onwillige verstandskies, die vrijdag uit zijn gebit verwijderd is, schrijft de clubwatcher. Het duel met Almere City komt derhalve te vroeg.

Het ontbreken van de huurling betekent dat Bosz moet schuiven achterin. Met André Ramalho, Olivier Boscagli, Jordan Teze maar ook Jerdy Schouten, die die positie eerder met verve invulde, heeft de oefenmeester voldoende opties om de verdediging te completeren. Verder beschikt de Apeldoorner over een volledig fitte selectie als het zaterdagavond op bezoek gaat in Almere. Of het teleurstellende met 4-0 verloren Champions League-duel met Arsenal betekent dat Bosz gaat rouleren dit weekend, wil de coach nog niet prijsgeven.

De Eindhovenaren spelen woensdagavond namelijk weer. Dan komt Go Ahead Eagles op bezoek in het Philips Stadion. Daarom is het bijvoorbeeld de vraag of Luuk de Jong zaterdag speelt. Voor zijn stand-in Ricardo Pepi had Bosz nog lovende woorden. "Hij traint heel goed en laat zich ook zien als hij wel meespeelt. Hij heeft pure pech dat hij een spits voor zich heeft die de ballen erin schiet."

Vanuit Eindhoven is er echter ook positief nieuws voor wat betreft de laatste linie. Fredrik Oppegard maakt vrijdagavond na lang blessureleed zijn rentree bij Jong PSV. De beloftenploeg treedt vrijdagavond op De Herdgang met een piepjong elftal aan tegen VVV Venlo. Trainer Wil Boessen kan nog niet over de sterkste elf beschikken, daar die eerder deze week in Londen nog speelden tegen Arsenal.