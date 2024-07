Getafe blijft verdienen aan Mason Greenwood dankzij ongebruikelijke clausule in contract met Manchester United

Getafe kan ook in de toekomst geld gaan verdienen aan Mason Greenwood. De Spaanse club liet vorig jaar zomer een ongebruikelijke clausule opnemen in het contract van de aanvaller toen hij op huurbasis werd overgenomen van Manchester United.

Op initiatief van Getafe slaagde de club erin om een doorverkooppercentage van twintig procent op te nemen in het contract van de aanvaller, zo weet The Athletic. Iets wat vaker gebeurt bij permanente transfers, maar niet bij huurovereenkomsten.

De clausule houdt in dat Getafe twintig procent van alle potentiële toekomstige inkomsten van United op Greenwood in eigen zak steekt. De transfer naar Olympique Marseille leverde de club al een mooi bedrag op.

Greenwood maakte onlangs voor een vaste som van 26 miljoen euro de overstap van Manchester United, dat nog eens 5 miljoen aan bonussen kan verdienen. Getafe verdiende aan die transfer 5,2 miljoen euro.

Greenwood bloeide vorig seizoen op bij Getafe. Met 8 treffers en 6 assists in LaLiga had de 22-jarige aanvaller een aanzienlijke bijdrage in de twaalfde plek van de club.

De Engelsman keerde na zijn huurperiode in Spanje terug naar Manchester, waar hij ondanks een contract tot medio 2025 geen toekomst meer had. Dat had alles te maken met de vermeende mishandeling en verkrachting van zijn vriendin Harriet Robson.

Ook Benfica, Borussia Dortmund, Juventus en Napoli overwogen om Greenwood over te nemen van Manchester United, dat echter zaken deed met Marseille. Ook the Mancunians lieten een doorverkooppercentage opnemen in het contract.