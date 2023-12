â€˜Gesprekken tussen Inter en Dumfries lopen stroef: club identificeert opvolgerâ€™

‘Gesprekken tussen Inter en Dumfries lopen stroef: club identificeert opvolger’

De kans is aanwezig dat Denzel Dumfries bezig is aan zijn laatste maanden als speler van Internazionale, zo stelt la Gazzetta dello Sport woensdagochtend. Volgens de sportkrant verlopen de onderhandelingen tussen Inter en Dumfries allesbehalve voorspoedig.

De roze sportkrant schrijft verder dat als Dumfries en de club er niet uitkomen, hij hoogstwaarschijnlijk in juni de deur in Milaan achter zich dichttrekt. Waarom de onderhandelingen over een nieuw contract haperen, wordt uit de berichtgeving niet bekend.

Het contract van de vijftigvoudig international van Oranje loopt door tot medio 2025. Als i Nerazzurri iets aan hem wil verdienen, zal hij dus voor die tijd moeten vertrekken bij de club.

Het feit dat een vertrek van Dumfries in de lucht hangt, is extra slecht nieuws vanwege de blessure van Juan Cuadrado. De Colombiaanse back-up wordt momenteel behandeld in Finland en is komende maanden nog niet inzetbaar.

Inter zal dus de transfermarkt op moeten. De club heeft de potentiële opvolger van Dumfries geïdentificeerd bij het Belgische Club Brugge: Tajon Buchanan. De Canadese back ligt tot medio 2025 vast in Brugge en heeft volgens Transfermarkt een waarde van acht miljoen euro.

Mocht het inderdaad tot een definitieve breuk komen tussen Inter en Dumfries, komt er een einde aan een succesvol tijdperk. Met Inter wist de 27-jarige Nederlander twee keer de Italiaanse beker te winnen. Hij kwam tot dusver 112 keer in actie voor Inter. Hij wist negen keer te scoren en gaf achttien assists.



