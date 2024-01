Geslaagde transfer van Eredivisie naar Europese top: ‘Ajax polste me, maar...’

Tijjani Reijnders kan terugkijken op een weergaloos kalenderjaar 2023. De 25-jarige middenvelder zette de stap van AZ naar AC Milan en maakte bovendien zijn debuut in het Nederlands elftal. "Het was een heel mooi jaar met mooie momenten, met als hoogtepunt mijn debuut voor Oranje", zegt Reijnders in gesprek met ESPN.

Reijnders was afgelopen zomer na een uitstekend jaar bij AZ een gewilde speler. Ook Ajax informeerde naar zijn diensten. "Ze hebben gepolst, maar het werd niet concreet", blikt Reijnders terug.

Ajax-directeur Sven Mislintat gaf de voorkeur aan onbekende buitenlandse spelers. "Ajax heeft nooit doorgepakt. Toen kwamen Milan en nog een aantal clubs. Milan sprong er voor mij bovenuit en de gesprekken waren ook meteen goed."

AC Milan betaalde negentien miljoen euro aan AZ en zal daar geen seconde spijt van hebben gehad. Reijnders heeft zich in no time ontwikkeld tot een onmisbare schakel in het elftal van Stefano Pioli. De middenvelder is een vaste basisspeler en miste nog geen wedstrijd.

Dat bleef ook niet onopgemerkt bij Ronald Koeman. De bondscoach van Oranje liet Reijnders op 7 september debuteren in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (3-0 winst). "Echt geweldig", kijkt Reijnders terug. "Daar droom je van als klein jongetje. En dat terwijl je familie op de tribune zit. Dat is wel het mooiste wat er is."

Daarna is het snel gegaan met Reijnders in het Nederlands elftal. De teller staat inmiddels al op zes interlands en een plek bij de EK-selectie komende zomer ligt dan ook in het verschiet. Zelf is Reijnders daar nog niet van overtuigd.

"Als ik deze lijn doortrek, hoop ik er in maart bij de oefenwedstrijden bij te zijn. Daarna hoop ik ook aanwezig te zijn bij het EK. Toen bekend werd in welke poule Oranje zat, heb ik het er wel meteen over gehad. Ik ben er alleen nog niet heel erg mee bezig. Het is nog ver weg."

