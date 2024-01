Geruchten uit Spanje: Barcelona kán Wieffer nu niet halen, concurrent geeft gas

Atlético Madrid wil doordrukken in de strijd om Mats Wieffer, zo weet Sport te melden. De controleur van Feyenoord staat ook in de nadrukkelijke belangstelling van FC Barcelona, maar die club kan nu niet toeslaan wegens de Financial Fair Play-restricties.

Journalist Toni Juanmartí schrijft dat Atlético wil profiteren van de lastige situatie van Barça. De Catalanen zien Wieffer als een 'erg interessante' speler, maar kunnen momenteel niet dus niet doorpakken wegens de beperkte financiële mogelijkheden.

"Barcelona zal snel actie moeten ondernemen als het zijn kans op op de middenvelder wil behouden", schrijft Juanmartí. "Barcelona ziet de controleur als een erg interessante speler, maar de Fair Play-situatie betekent dat de club geen serieuze progressie heeft kunnen boeken."

En dus komt Atlético in het spel. Los Colchoneros willen profiteren van de situatie en Barcelona aftroeven. Wieffer zou volgens Sport zo'n 25 à 30 miljoen euro moeten kosten. De 24-jarige middenvelder ligt nog tot medio 2027 vast in Rotterdam-Zuid.

Atlético zou inmiddels al 'bewegingen' hebben gemaakt om Feyenoord duidelijk te maken dat het Wieffer wil overnemen. Niets is nog zeker, verzekert Sport, maar de gesprekken lopen. Het maakt dat Barcelona haast moet maken om Wieffer op de een of andere manier te overtuigen om niet voor Atlético te kiezen.

Dat Wieffer in de belangstelling staat van de Madrilenen, heeft zeer vermoedelijk ook te maken met de Champions League-duels die Atlético en Feyenoord dit seizoen uitvochten. Beide keren stond Wieffer in de basis, al verloren de Rotterdammers wel tweemaal. In Cívitas Metropolitano werd het 3-2, in De Kuip 1-3. In Rotterdam maakte Wieffer het enige Nederlandse doelpunt.

Wieffer maakte in de zomer van 2022 de overstap van Excelsior naar Feyenoord. Gevreesd werd dat de stap van de ene Rotterdamse ploeg naar de andere te groot zou zijn, maar Wieffer heeft zich onder trainer Arne Slot ontwikkeld tot vaste basisspeler. Inmiddels is hij ook zevenvoudig international van het Nederlands elftal.

