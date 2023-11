Gerrard heeft duidelijke boodschap voor Ajax en Bergwijn: ‘We kijken in Europa’

Maandag, 6 november 2023 om 14:42 • Jan Hoeksema

Steven Gerrard heeft zich uitgelaten over de transferplannen van zijn ploeg Al-Ettifaq voor komende winter. De club presteert niet naar behoren in de Saudi Pro League en wil zich in januari gaan versterken. Daarbij lijkt de focus te liggen op de Europese markt, zo geeft hoofdtrainer Gerrard aan tegenover Saudische media. Daarmee hint de Engelsman ogenschijnlijk op een transfer van Steven Bergwijn, die al meermaals met Al-Ettifaq in verband werd gebracht.

De club acht het nodig om zich te versterken gezien de matige prestaties in de competitie. De ploeg van Gerrard staat momenteel op de zevende plaats, met elf punten achterstand op koploper Al-Hilal. Daarnaast werd er maar één van de laatste zes wedstrijden gewonnen.

"Om onze fans gerust te stellen: we gaan Europa afspeuren voor meer opties", zei Liverpool-legende Gerrard. Het zou ook lang niet voor het eerst zijn dat Al-Ettifaq spelers uit Europese competities haalt.

Afgelopen zomer trok de club namelijk de nodige spelers uit dat continent aan. Zo werden onder meer Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Demarai Gray, Moussa Dembélé en Jack Hendry gehaald. In een eerder stadium koos ook voormalig Ajacied en FC Utrecht-speler Amin Younes voor een avontuur bij Al-Ettifaq.

Bergwijn wordt dus mogelijk de volgende in dat rijtje. De NOS meldde eind oktober dat Al-Ettifaq zich officieel had gemeld bij Ajax voor de aanvaller. Enkele dagen later volgde berichtgeving vanuit Voetbal International over dat een transfer van Bergwijn 'in de lijn der verwachtingen' ligt.

Een vertrek van Bergwijn hoeft echter niet per se naar Saudi-Arabië te zijn. Fabrizio Romano meldde afgelopen weekend namelijk dat er ook interesse is vanuit de Engelse Premier League. Om welke clubs het gaat maakte de transfermarktexpert niet bekend. Wel weet de Italiaanse journalist dat Bergwijn goed in de markt ligt.

De 26-jarige aanvoerder van de Amsterdamse recordkampioen ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2027 vast, maar zou zelf de mogelijkheid om naar Saudi-Arabië te vertrekken onderzoeken.