Gernot Trauner stipt belangrijkste kracht voor succes van Feyenoord aan

Woensdag, 3 mei 2023 om 08:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:16

Gernot Trauner mag zich met Feyenoord opmaken voor zijn eerste prijs in zijn spelerscarrière. De ploeg van trainer Arne Slot kan zich mogelijk komende zondag op bezoek bij Excelsior al tot kampioen van Nederland kronen. Trauner maakte in de zomer van 2021 de overstap naar Feyenoord en heeft in Rotterdam-Zuid inmiddels een cultstatus verworven.

“Toen ik hier bijna twee jaar geleden kwam, was de situatie bij Feyenoord heel anders dan nu. De club had een zware tijd achter de rug”, zegt Trauner tegenover het Algemeen Dagblad. De komst van Slot, die eveneens in juli 2021 aan de slag ging in De Kuip, heeft volgens de 31-jarige centrumverdediger ‘heel veel veranderd’. “Wat betreft het voetbal en de manier waarop we spelen. Het is voor mij een mooie reis sinds ik bij Feyenoord ben. Het eerste jaar was al heel mooi.”

Het huidige seizoen is met de aanstaande landstitel alleen maar mooier voor Trauner. “Iedereen voelt dat we iets speciaals kunnen bereiken. We praten niet over de titel, wél over het voetbal. We moeten het eerst voor elkaar zien te krijgen.” De belangrijkste verklaring voor het succes is volgens Trauner de hechtheid van het team. “Natuurlijk hebben we individuele kwaliteiten, maar we hebben geen grote sterren. Dat is ook een voordeel. Als je ziet hoeveel spelers al in actie zijn gekomen en hoeveel verschillende spelers een bijdrage hebben geleverd aan het succes. Arne en de staf zijn daar verantwoordelijk voor. We zijn ook heel fit en daarom in staat om wedstrijden in de slotfase te beslissen.”

Trauner kwam dit seizoen tot nog toe tot 31 officiële duels namens Feyenoord en heeft onder de fans inmiddels een cultstatus verworven. “Mensen willen graag met me in contact komen. Ik ben vrijwel altijd open om de fans iets terug te geven. Dat vind ik belangrijk. Ik vind het mooi dat ze waarderen wat ik doe. Ik hoor het weleens van buitenaf, maar ik zou zelf niet zeggen dat ik een cultfiguur ben.”

De centrumverdediger kan zich nog goed herinneren wat zijn aanwezigheid in de Skihut teweegbracht na de overwinning van Feyenoord op Lazio in november. “Dat was vooraf niet het plan. Het kwam gewoon in me op. Iedereen maakte video's toen ik daar met de fans Feyenoord-liedjes zong. Dat wordt tegenwoordig snel verspreid via social media. Toen die video rondging voelde ik me er ongemakkelijk bij, maar uiteindelijk was het prima en konden we er om lachen. Ergens was het niet honderd procent professioneel van mij. Maar het was een speciale avond na de overwinning tegen Lazio.”