Gerechtshof van Amsterdam spreekt zich heel duidelijk uit over Quincy Promes

Quincy Promes krijgt geen vrije doorgang naar Nederland, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald. De voetballer verblijft momenteel in Dubai, maar wil graag terugkeren.

De advocaat van Promes, Cem Polat, deed bij de rechtbank een verzoek tot uitlevering. Hij liet weten dat zijn cliënt wil meewerken met justitie, onder een aantal voorwaarden. Zo wil de advocaat dat Promes niet direct bij terugkeer in Nederland gearresteerd wordt.

Zijn cliënt zou bereid zijn zich op elk moment te melden bij de politie. "Hij wil zich aan alle voorwaarden houden die hem worden opgelegd", aldus de raadsman, geciteerd door De Telegraaf.

"Een gemiddelde carrière voor een voetballer eindigt wel rond de 35 jaar. Stel dat alles zit mee kan het misschien nog een of twee jaar extra. Hij heeft dus nu nog maar twee of drie jaar om zijn boterham voor de rest van zijn leven te verdienen."

Het hof in Amsterdam wilden daarop weten welke mogelijkheden er voor Promes zijn als voetballer. "Hij is transfervrij. Er zijn verschillende voorstellen van verschillende clubs. Ook in het buitenland. Het hele idee is dat hij dolgraag wil voetballen. Daarom hoeft er ook geen angst te zijn dat hij naar Rusland gaat."

Daar kon het hof echter weinig mee. "Er is niet duidelijk geworden om welke concrete voetbalbetrekking het dan gaat. Dat is dus niet controleerbaar. En dus is vluchtgevaar niet uitgesloten."

Het Openbaar Ministerie wilde ook zeker niet meewerken met het verzoek. "Hij heeft zich nooit gemeld en nooit openheid van zaken gegeven", gaf een woordvoerder aan in een reactie.

"Hij heeft naast zijn werk als professioneel voetballer zich toch bewust beziggehouden met drugsfeiten. En hij speelde een prominente rol. Zijn persoonlijke belangen, zoals het voortzetten van zijn voetbalcarrière mogen niet opwegen tegen de strafbare feiten."