Gerard Piqué kondigt rentree aan: ‘Ik mis het voetbal heel erg’

Gerard Piqué lijkt terug te gaan keren in het voetbal. De voormalig verdediger, die 102 interlands voor Spanje speelde, deelt op X dat hij de sport mist. Daarom ziet hij een carrière als trainer wel zitten. Veel meer informatie deelt de 36-jarige Piqué niet, maar later deze week zal hij meer details onthullen, geeft hij aan.

"Het is een nieuw jaar", begint hij zijn post. "En na goed nadenken heb ik besloten om terug te keren in het voetbal. Ik mis het heel erg. Deze keer zal het niet als speler zijn, maar als coach. Eind deze week deel ik meer details."

In november 2022 kondigde Piqué zijn afscheid als profvoetballer aan. Enkele dagen later kwam hij in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd van FC Barcelona tegen Almería voor het laatst in actie.

Tijdens zijn actieve carrière won de voormalig verdediger tal van prijzen. Zo staan er vier Champions Leagues op zijn erelijst, acht Spaanse landstitels en een Engelse landstitel. Met Spanje won hij bovendien het WK 2010 en het EK 2012.

Het afgelopen jaar kwam Piqué echter nog genoeg in het nieuws. Onder meer met de 'Kings League', een door hem opgerichte voetbalcompetitie. Ook nieuws over de scheiding met zijn ex-vriendin Shakira kwam regelmatig voorbij in de kranten en roddelbladen.

Na ruim een jaar lijkt het er dus op dat de voormalig verdediger gaat terugkeren in de voetbalwereld. Mogelijk gaat hij dat doen bij FC Andorra, een club uit de Segunda División waar hij sinds een aantal jaar grootaandeelhouder is.

Spaanse media sluiten een publiciteitsstunt echter ook niet uit. Op die manier zou Piqué mogelijk aandacht willen vragen voor de Kings League. Of dat ook daadwerkelijk zo is, zal vermoedelijk later deze week bekend worden.

