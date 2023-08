‘Gerard Piqué gaat stap te ver en beledigt ex Shakira tot op het bot’

Woensdag, 30 augustus 2023

Gerard Piqué lijkt het helemaal te hebben verbruid bij Shakira. Nadat de gepensioneerde voetballer eerder al vreemdging met de veel jongere Clara Chia Marti, kwetst hij de Colombiaanse zangeres nu door zijn nieuwe liefde intrek te laten nemen in hun woning in Barcelona. Dat alles gebeurt in de wijk waar Piqué en Shakira al die jaren zo gelukkig waren samen.

Het voormalige stel bevestigde afgelopen juni het einde van hun elfjarige relatie, nadat Piqué werd beschuldigd van bedrog jegens Shakira. De voormalig verdediger en clubicoon van Barcelona deelde het bed met de veel jongere Clara Chia Marti, met wie hij nu de rest van zijn leven wil delen. Om hun liefde meer kracht bij te zetten heeft Piqué de Spaanse verzocht om bij hem in te trekken.

Dat moet gebeuren in dezelfde woning in Barcelona als waar Piqué en Shakira lange tijd hebben gewoond. Het is het huis waar de Colombiaanse woonde tijdens haar zwangerschap van hun oudste zoon Milan, die inmiddels 10 is. Vrij snel na haar bevalling gingen beelden rond van de aankomst van Shakira bij het huis, dat in Cambrils ligt. "Het is redelijk veilig. Het ligt niet aan zee, maar je hebt er wel veel privacy", aldus een Spaanse journalist tegenover El Programa de Ana Rosa.

"De villa is op zich inwisselbaar", zegt een vriendin van Shakira in een Spaans blad. "Daarvan staan er heel veel in Barcelona en omgeving. Maar juist déze plek heeft een bijzondere betekenis en was voor Shakira heel speciaal. Hier ging ze namelijk wonen toen ze in 2012 voor hém naar Spanje kwam. Hier heeft ze haar eerste zwangerschap van begin tot eind beleefd: het is gewoon één plek die zij wilde koesteren."

