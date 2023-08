Gerard Joling scoort foto met 'fan': één van 's werelds beste ex-voetballers

Donderdag, 24 augustus 2023 om 13:27 • Bart DHanis • Laatste update: 13:59

Gareth Bale is in het Spaanse Marbella niemand minder dan Gerard Joling tegen het lijf gelopen, dat blijkt uit een foto die de zanger plaatste op Instagram. De Welshman zette in januari van dit jaar op 33-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. Het grootste gedeelte van zijn carrière was hij actief bij Real Madrid. Bale sloot zijn carrière af bij Los Angeles FC.

De foto van Joling kan rekenen op verbaasde reacties. Zo reageert er iemand: ‘Heel willekeurig, Joling met Gareth Bale’. Pim Sedee, presentator bij De Telegraaf vraagt zich af of Joling eigenlijk wel wist wie de man op de foto was. Een ander vindt het een hele eer voor Bale dat hij op de foto mocht met de 63-jaar oude zanger, bekend van hits als ‘Love is in your eyes’ en ‘Ticket to the tropics’.