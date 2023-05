‘Gepensioneerde skileraar’ van Ajax wordt nu al finaal de grond in geboord

Maandag, 1 mei 2023 om 13:28 • Guy Habets

Ronald Waterreus heeft in zijn column voor de Limburger gehakt gemaakt van Sven Mislintat. De Duitser, die officieel nog niet in dienst is bij Ajax maar wel al bezig is met technische zaken in de Johan Cruijff ArenA, is volgens de voormalig doelman totaal ongeschikt voor zijn functie. Waterreus noemt hem onder meer een 'gepensioneerde skileraar'.

Waterreus keek zondagavond naar de bekerfinale en zag geen beste wedstrijd. Dat nu juist Mislintat de man is die de selectie van Ajax moet verversen, begrijpt de Limburger niet. "Dat is een man met het voorkomen van een gepensioneerd skileraar. Om te verkneukelen is het: de club die zichzelf altijd zo voorstaat op zijn originele en unieke Amsterdamse voetbal-DNA haalt een volstrekt onbekende Duitser zonder echt noemenswaardig cv. Zou clubdirecteur Edwin van der Sar geen zwaargewicht op deze positie dulden misschien?"

Mislintat zal binnenkort moeten beslissen over het lot van John Heitinga, die eerder op 'pole position' werd gezet door de nieuwe technische man. "Die beslist tijdens zijn eerste werkdag, waarschijnlijk tussen twee Van Dobben-kroketten door, dat de momenteel sportief matig presterende coach een herkansing krijgt. Ik zou die beslissing nog eens heroverwegen als ik hem was. Een club in verval heeft een trainer van faam nodig. Geen dilettant, zoals Heitinga, die nagenoeg alle grote wedstrijden verloren heeft met de selectie die voorafgaand aan dit seizoen door vriend en vijand geprezen werd."

Het seizoen van Ajax is na de verloren bekerfinale van zondagavond definitief mislukt. In de Eredivisie bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord nu elf punten en de Amsterdammers moeten zelfs oppassen dat ze in de laatste weken niet voorbijgestoken worden door AZ. Dat zou betekenen dat er volgend seizoen Conference League-voetbal op de planning staat voor Ajax. Welke trainer er dan voor de groep staat, is ook nog onduidelijk. Tijdens de uitzending van Studio Voetbal op zondagavond werd gezegd dat Peter Bosz is benaderd.