Gepensioneerde Ibrahimovic verschijnt op training Milan na nederlaag in derby

Maandag, 18 september 2023 om 15:35 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:53

Zlatan Ibrahimovic verscheen maandagochtend verrassend genoeg op de training van AC Milan, zo meldt Fabrizio Romano. De voormalig aanvaller hing deze zomer zijn voetbalschoenen aan de wilgen na drie seizoenen bij zijn oude liefde uit Milaan, maar was nu toch weer op het trainingsveld van de club te vinden. Meedoen deed hij echter niet.

"Zlatan Ibrahimovic voegde zich bij Milan-coach Stefano Pioli in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Newcastle United", schrijft de transfermarktexpert op het platform X. Bijgevoegd is een foto waarop te zien is hoe Ibrahimovic in gesprek is met de trainer, terwijl de selectie wacht op uitleg. De 41-jarige Zweed draagt geen sportkleren en neemt duidelijk niet actief deel aan de training.

Zlatan Ibrahimovic has joined AC Milan coach Stefano Pioli ahead of UCL game vs Newcastle ???????? This happens in the training session before the game and after losing the Milano derby on Saturday. pic.twitter.com/gjUctQU2df — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2023

Deze zomer nam Ibrahimovic definitief afscheid van het profvoetbal. Zijn laatste seizoen stond vooral in het teken van blessureleed en revalidatie. Hij kwam tot slechts vier optredens namens Milan. In totaal speelde hij in het seizoen 2022/23 144 minuten, al kwam hij daarin wel tot scoren. Dat deed hij uit een strafschop tegen Udinese (3-1 verlies). Het zou de laatste goal van Ibrahimovic als profvoetballer zijn.

De boomlange oud-spits verscheen enkele dagen na het pijnlijke verlies in de Milan-derby tegen Internazionale (5-1) op de training. Dinsdag neemt Milan het dus op tegen Newcastle in de groepsfase van de Champions League. Voor the Magpies is het de eerste deelname aan de groepsfase van het miljardenbal in ruim twintig jaar, terwijl I Rossoneri voor het derde jaar op rij actief zijn in het toernooi. Daarvoor waren de Milanezen zelf ook zeven jaar afwezig in de Champions League.