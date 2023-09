Georginio Wijnaldum wordt officieel herenigd met twee clubiconen van Liverpool

Vrijdag, 1 september 2023 om 10:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:19

Georginio Wijnaldum staat voor een transfer naar Saudi-Arabië, zo meldt Fabrizio Romano. De middenvelder is zelf al persoonlijk akkoord met Al-Ettifaq, waar Steven Gerrard hoofdtrainer is. Paris Saint-Germain ontvangt een transfersom van rond de negen miljoen euro voor de 89-voudig international van Oranje. Wijnaldum tekent een contract voor drie jaar in het Midden-Oosten.

Volgens L'Équipe wordt Wijnaldum vrijdag nog gekeurd bij Al-Ettifaq, waar hij herenigd wordt met Jordan Henderson. Het tweetal speelde tussen 2016 en 2021 al eens met elkaar samen bij Liverpool. Wijnaldum was bij PSG al enige tijd uit de roulatie geraakt. Ook onder de nieuwe trainer Luis Enrique had hij geen perspectief op speeltijd. De Parijzenaren verhuurden de rechtspoot het afgelopen seizoen nog aan AS Roma.

Wijnaldum ligt tot medio 2024 vast bij PSG, waardoor dit het ideale moment lijkt voor de Franse grootmacht om de overbodige middenvelder te verkopen. Wijnaldum wil zelf ook graag uit het Parc des Princes vertrekken. L'Équipe wist onlangs te melden dat hij via zijn management bij de clubleiding heeft verzocht om zijn contract te verscheuren. De Parijzenaren hebben dat voorstel echter geweigerd, omdat de club een transfersom wil zien bij zijn vertrek.

Wijnaldum speelde tot op heden 38 wedstrijden voor les Parisiens, waarin hij 3 goals en 3 assists liet noteren. Daar lijkt het nu dus ook bij te gaan blijven. Hij trainde al apart van de groep, samen met Julian Draxler, Colin Dagba en tot voor kort Kylian Mbappé.