‘Georginio Wijnaldum staat vrijdag tegen Schotland in de basis bij Nederland’

Jan Joost van Gangelen denkt dat Georginio Wijnaldum komende vrijdag tegen Schotland in de basis van het Nederlands elftal staat. Dat vertelt hij zaterdag in De Eretribune op ESPN. Vrijdag werd bekend dat Wijnaldum is opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de oefenduels met Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart).

De keuze van bondscoach Ronald Koeman om Wijnaldum, die tegenwoordig in Saudi-Arabië voetbalt bij Al-Ettifaq, op te roepen, leidde tot flink wat kritiek in de voetbalwereld. Ook bij De Eretribune komt de keuze van Koeman aan bod.

“Ik vind eigenlijk...", begint Kees Kwakman. "Je hebt zoveel opties op zijn positie, dat ik me afvraag of hij nog wel echt zo nodig is. De laatste tijd heb je ook best veel met Gakpo en Simons als valse tien gespeeld.”

“Koopmeiners speelt daar ook bij zijn club, Reijnders kan dat eventueel invullen... Je kan ook gewoon met de punt naar achteren spelen, dat je met Frenkie de Jong en twee mensen ernaast gaat spelen. Of Wieffer, of Timber.” De Jong ontbreekt deze interlandperiode overigens vanwege een blessure.

Karim El Ahmadi, ook aan tafel, neemt het vervolgens juist op voor Wijnaldum. “Dit is wel een jongen die ervaring heeft, die veel interlands heeft gespeeld. En omdat hij nu naar Saudi-Arabië gaat, moeten we hem gelijk afschrijven? Misschien is hij voor de ploeg gewoon goed.”

Van Gangelen is ervan overtuigd dat Wijnaldum vrijdag start. “Ik ga je zeggen: vrijdag tegen Schotland staat Wijnaldum in de basis. Honderd procent. Het is zo’n trouwe soldaat van Koeman. Die gaat het gewoon proberen tegen Schotland. Koeman is wel een getrouwe trainer ten aanzien van zijn discipelen die hem zelden in de steek hebben gelaten.”

Kwakman reageert daarop. “Het is misschien wel logisch dat hij het nog probeert, om te zien hoe Wijnaldum ervoor staat. Als hij nog wel het niveau kan aantikken, kan je er altijd nog over discussiëren. Dan neemt hij hem misschien mee naar het EK, ook voor de groep. Maar ik zou het wel jammer vinden ten opzichte van de andere jongens die er al een tijdje zijn en op de deur kloppen.”

