‘Georginio Wijnaldum krijgt slecht nieuws te horen in aanloop naar EL-finale’

Woensdag, 31 mei 2023 om 16:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:45

Een flinke teleurstelling dreigt voor Georginio Wijnaldum. La Gazzetta dello Sport meldt namelijk dat de middenvelder van AS Roma buiten de basis wordt gehouden voor de Europa League-finale tegen Sevilla. Stephan El Shaarawy, die de laatste weken in goede vorm verkeert, zou de voorkeur genieten van trainer José Mourinho.

Het wordt de eerste Europa League-finale voor Wijnaldum, die naar verwachting wel een rol als invaller tegemoet kan zien. De Oranje-international stond de laatste twee Serie A-duels in de basis, maar El Shaarawy etaleerde zijn klasse door in die wedstrijden tweemaal te scoren. El Shaarawy stond de laatste wedstrijden als linkermiddenvelder opgesteld in het Romeinse 3-4-2-1-systeem, maar met de terugkeer van Leonardo Spinazzola lijkt het erop dat El Shaarawy een linie doorschuift en de plek van Wijnaldum inneemt.

In Rome heeft men zich in de aanloop naar de finale vooral afgevraagd of Paulo Dybala tijdig fit zou raken voor het duel. De Argentijn kwam op 11 mei voor het laatst in actie in de halve finale tegen Bayer Leverkusen en bleef sindsdien aan de kant. Mourinho zou zijn sterspeler hebben willen sparen en dat lijkt een succes te zijn geweest. Volgens Sky Sport is Roma zelfs optimistischer geworden over de kans om Dybala aan de aftrap te krijgen. La Gazzetta dello Sport denkt echter dat Dybala als troef wordt ingezet en dus op de bank begint.

Aan de kant van Sevilla ontbreekt Marcos Acuña wegens een schorsing, waardoor Manchester United-huurling Alex Telles vermoedelijk zal starten. Bij de Andalusiërs worden er geen verrassingen in de opstelling verwacht. Dat houdt onder meer in dat Nemanja Gudelj begint als centrale verdediger naast Loïc Badé. Dat zou ten koste gaan van Karim Rekik. De Nederlander stond de laatste drie LaLiga-wedstrijden aan de aftrap, maar kreeg in het tweeluik met Juventus in de halve finale slechts drie minuten van trainer José Luis Mendilibar.

Vermoedelijke opstelling Sevilla: Bounou; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri.

Vermoedelijke opstelling AS Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.