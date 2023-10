Georges Mikautadze verklaart vormdip bij Ajax: ‘Ik train wel goed, maar...’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 10:29 • Bart DHanis • Laatste update: 11:48

Georges Miktautadze heeft na het duel met Thailand (7-0), waarin hij vier keer scoorde, gereageerd op zijn stroeve start in Amsterdam. De Georgiër stelde dat hij ‘niet op zijn eigen positie speelt' bij Ajax.

Op 30 augustus werd Mikautadze voor maar liefst zestien miljoen euro door Ajax overgenomen van FC Metz. De 22-jarige aanvaller heeft nog niet weten te overtuigen in de Johan Cruijff ArenA, maar vond gisteren dus wel vier keer het net namens zijn land.

Na afloop van het vriendschappelijke duel verscheen hij voor de camera van 1TV en werd hij vervolgens geciteerd door Voetbal International. Ook reageerden zijn ploeggenoten en bondscoach Willy Sagnol op de situatie van de spits.

“Ik voel me mentaal goed omdat mijn familie me steunt en weet wat ik kan”, steekt Mikautadze van wal. “Ik doe het goed op de training van Ajax, maar ik speel daar niet op mijn eigen positie. Tegen Thailand kreeg ik de kans en die heb ik gegrepen.”

Mikautadze werd in het duel met AZ (1-2 verlies) ingebracht als linksvoor, waar hij geen potten wist te breken. Dat gold ook voor de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0), toen hij negentig minuten als nummer 10 speelde. Tegen Thailand speelde hij donderdagavond als centrumspits in een 3-5-2-formatie.

Georgië-ploeggenoot Zuriko Davitashvilii zei na afloop blij te zijn voor Mikautadze. “Hij had het echt even nodig. Het loopt nog niet zoals hij had gewild, maar ik hoop dat alles uiteindelijk goed komt.”

Sagnol: “Hij moet niet bang zijn, ook al zit hij in een lastige situatie. Hij moet in Amsterdam blijven om te laten zien wat hij kan. Als hij blijft werken, gaat hij echt wel kansen krijgen.”