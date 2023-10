Georges Mikautadze raakt in vorm en scoort opnieuw in EK-kwalificatiereeks

Zondag, 15 oktober 2023 om 17:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:17

Georgië heeft zondagmiddag een ruime overwinning geboekt in Groep A van de EK-kwalificatiereeks. In eigen land was het team van Willy Sagnol met 4-0 veel te sterk voor Cyprus. Ajacied Georges Mikautadze kwam na een uur spelen binnen de lijnen en zette vanaf de penaltystip de eindstand op het scorebord. Na zes speelronden bezetten de Georgiërs met 7 punten de vierde plek in de poule; Noorwegen (10 punten), Spanje (12) en Schotland (15) staan er beter voor.

Bijzonderheden

Voor rust slaagden beide teams er niet in de ban te breken, al was Cyprus de gevaarlijkste ploeg in het eerste bedrijf. Doelman Giorgi Mamardashvili voorkwam met twee cruciale reddingen een achterstand. In de tweede helft liet Georgië een ander gezicht zien. Otar Kiteishvili zorgde een minuut na rust voor de 1-0, waarna Khvicha Kvaratskhelia een kwartier later de tweede treffer van de middag aantekende op aangeven van Giorgi Chakvetadze. De buitenspeler van Napoli fungeerde als aangever van Levan Shengelia, die voor de 3-0 zorgde. Diep in blessuretijd maakte invaller Mikautadze uit een strafschop de 4-0.