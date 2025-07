'Georges Mikautadze kan jaar na vertrek bij Ajax de Premier League in'

Het wordt voor Georges Mikautadze geen probleem een nieuwe club te vinden, nu Olympique Lyon hoogstwaarschijnlijk afdaalt naar de Ligue 2. Foot Mercato weet dat er veel belangstelling is voor de 24-jarige aanvaller.

Precies een jaar geleden vertrok Mikautadze definitief bij Ajax. FC Metz lichtte de optie tot koop, waardoor de Amsterdammers een groot deel van de investering terugzagen. Ajax ontving nog 13 miljoen euro voor Mikautadze.

Metz verkocht Mikautadze direct door aan Olympique Lyon, waarbij een bedrag van 18,5 miljoen euro gemoeid was. Na een goed debuutseizoen bij de club uit zijn geboortestad is de goaltjesdief volgens Transfermarkt 22 miljoen euro waard.

In 47 officiële wedstrijden was Mikautadze goed voor 17 doelpunten en 11 assists. De Georgisch international ligt in Lyon vast tot medio 2028, maar gaat zijn contract vrijwel zeker niet uitdienen.

Nu Olympique Lyon wordt teruggezet naar het tweede niveau van Frankrijk, zijn de spelers extra interessant voor allerlei clubs. Mikautadze is een van de namen die in trek is.

De rechtspoot staat als opvolger van Hugo Ekitike op het lijstje bij Eintracht Frankfurt, maar ook Sunderland ziet het in hem zitten. In dat geval zou Mikautadze een jaar na zijn vertrek uit Amsterdam de Premier League in kunnen.

Tot slot heeft Mikautadze opties in Saudi-Arabië en Turkije. De veelzijdige aanvaller blijft echter het liefst in een Europese topcompetitie actief.