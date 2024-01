Georges Mikautadze groots onthaald na vertrek bij Ajax: â€˜De koning is terug!â€™

Georges Mikautadze groots onthaald na vertrek bij Ajax: ‘De koning is terug!’

Georges Mikautadze heeft een warm welkom ontvangen van FC Metz. De club kondigt zijn terugkeer aan met de kop: 'De terugkeer van de koning!'. De nummer veertien van de Ligue 1 huurt de Georgiër tot het einde van het seizoen van Ajax, waar hij weinig perspectief op speeltijd had. Metz heeft bovendien een optie tot koop bedongen van naar verluidt tien miljoen euro.

"Het was geen afscheid, hij is nu officieel terug", valt er te lezen op de website van Metz. De club verkocht Mikautadze afgelopen zomer voor zestien miljoen euro aan Ajax, waar hij niet uit de verf kwam. De Georgiër hield vaker dan hem lief was de bank warm en kwam uiteindelijk tot 338 speelminuten, verdeeld over negen wedstrijden.

"Mikautadze keert terug naar Moselle (het departement waar Metz in ligt, red.), waar hij nu rugnummer 10 zal dragen. Tot grote vreugde van FC Metz en zijn supporters." De in Frankrijk geboren Georgisch international maakte vorig seizoen grote indruk bij Les Grenats.

In 37 wedstrijden in de Ligue 2 wist hij liefst 23 keer te scoren. Daarnaast was hij nog eens goed voor acht assists. Daarmee leverde de 23-jarige centrumspits een enorme bijdrage aan de tweede plaats van Metz, dat daarmee zijn grote doel bereikte: promotie naar de Ligue 1.

Mikautadze werd uitgeroepen tot beste speler én topscorer van het tweede niveau van Frankrijk. Er werd afgelopen zomer door verschillende clubs aan hem getrokken, maar Mikautadze liet zich overtuigen door Ajax en toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

“Ik ben echt heel blij om hier terug te komen", vertelt Mikautadze. "Toen ik naar Ajax vertrok, kreeg ik veel berichten en de afgelopen dagen heb ik er nog veel meer ontvangen. Ik wil iedereen bedanken, want al deze liefde betekent veel voor mij. Ik ben erg blij om de kleuren van Metz weer te kunnen dragen en ik kan niet wachten om weer met dit shirt het veld op te gaan, voor onze supporters."

Metz heeft tevens een welkomstvideo opgenomen met Mikautadze. Te zien is hoe hij met zijn capuchon op door de straten van Metz loopt. Eenmaal aangekomen op het toepasselijke Koning George-plein, onthult hij zijn identiteit.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties