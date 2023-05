Genee, Van der Gijp en Derksen zetten live handtekening onder miljoenendeal

Dinsdag, 2 mei 2023 om 22:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:28

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen blijven Vandaag Inside trouw, zo maakt het trio dinsdagavond bekend in de dagelijkse talkshow. De boegbeelden van het populaire televisieprogramma zetten live in de uitzending hun handtekening onder een nieuw tweejarig contract, met de optie op een derde jaar. De talkshow is in zijn huidige vorm vanaf januari 2022 te zien op SBS.

Zenderdirecteur Marco Louwerens brak in tijdens de uitzending van dinsdagavond om Genee, Van der Gijp en Derksen de contracten te laten tekenen. "Op nog een paar mooie jaren", aldus Louwerens, die door de vaste tafelgasten steevast 'directeurtje' wordt genoemd. De heren waren mondeling al een tijdje akkoord met Talpa, alleen de handtekeningen ontbraken nog. Zenderbaas John de Mol slaagt er dus in om zijn kijkcijferkanonnen, die het beter doen qua kijkcijfers dan de overige talkshows, binnenboord te houden. Met de nieuwe deal gaan de heren tussen de 1,2 en 1,4 miljoen euro per jaar verdienen.

Louwerens, die normaal verkleed als Sinterklaas zijn opwachting maakt in het programma, kwam als ludieke actie met de zak van de kindervriend de studio binnen. "Drie contractjes. Wilt u ook weten welke bedragen erbij staan?", vroeg de directeur met een kwinkslag aan het aanwezige publiek. Genee (55), Van der Gijp (62) en Derksen (74) zijn dus tot medio 2025 elke werkdag te zien in de talkshow op SBS6.

Derksen en Genee maken al sinds 2001 een voetbalprogramma, waar Van der Gijp later bij aansloot. Door de jaren heen heeft de veelbesproken talkshow diverse namen gehad, van Voetbal Insite tot Voetbal International. De Mol haalde het drietal in 2018 naar Veronica, waar het programma Veronica Inside ging heten. Sinds ruim een jaar opereren de vaste tafelgasten onder de naam Vandaag Inside. Er komen in deze vorm naast voetbal diverse andere onderwerpen langs.