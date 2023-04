Genee komt met groot nieuws bij Harry Mens: ‘Je gaat gelijk voor de scoop, hè!’

Zondag, 23 april 2023 om 21:06

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen staan op het punt om hun contract bij Talpa op te waarderen en te verlengen, zo bevestigt eerstgenoemde zondag aan tafel bij Business Class op RTL 7. Genee gunt 'de scoop', zoals de presentator het heugelijke nieuws noemt, aan Harry Mens. "Oh, je gaat gelijk voor de scoop, Harry?", knipoogt Genee in het tv-programma.

Genee, Van der Gijp en Derksen maken al bijna anderhalf jaar hun dagelijkse talkshow Vandaag Inside op SBS 6. Het huidige seizoen loopt af op vrijdag 2 juni, maar het drietal keert aan het eind van de zomer terug, zo is de nadrukkelijke verwachting van Genee. "Ik heb het contract nog niet kunnen lezen, maar als alles erin staat wat ik ben overeengekomen en wat is toegezegd, kunnen de handtekeningen worden gezet", zegt de anchorman. "Ik verwacht nu dat alles binnen een paar dagen rond is."

Sinds enkele weken maken de heren een langere vrijdaguitzending, van ongeveer anderhalf uur. Van der Gijp was daar aanvankelijk fel op tegen, maar is volgens Genee bijgedraaid. "Daar is hij nu overheen. Er is hier en daar gesleuteld en geschaafd aan het nieuwe contract, zodat René nu ook tevreden is en verder wil. René had zijn bedenkingen, maar de praktijk heeft aangetoond dat we er goed mee scoren en dus is dat bezwaar ook van de baan."

Het drietal zal vanaf volgend televisieseizoen een bedrag van naar verluidt 1,2 tot 1,4 miljoen euro per jaar gaan verdienen, een enorme stijging ten opzichte van hun huidige salaris van ongeveer een half miljoen euro per jaar. Genee, Van der Gijp en Derksen verzilveren daarmee het succes dat Vandaag Inside al vanaf de start in januari 2022 is op SBS 6.

