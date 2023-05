Genee brengt Noa Lang in verband met pikante terugkeer naar Nederland

Dinsdag, 9 mei 2023 om 15:32 • Guy Habets

PSV denkt aan het binnenhalen van Noa Lang. Dat heeft Wilfred Genee, de presentator van Veronica Offside en diverse andere programma's, opgevangen 'in de wandelgangen'. Aan tafel wordt gezegd dat een transfer naar het Philips Stadion een goede stap voor Lang zou zijn.

In de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf werd door journalist Mike Verweij nog gezegd dat Ajax een poging zou moeten wagen om Lang terug te halen. Daar ziet Wesley Sneijder, tafelgast bij Veronica Offside, geen heil in. "Onder deze omstandigheden? Niet doen. Het is nu een speeltuin. Er moet eerst een fundament komen. Je moet helemaal terug naar de basis en als dat niet staat, moet je niet dit soort types halen. Noa is een geweldige speler, kan het zeker aan en kan het verschil maken, maar nu niet."

Daarna vraagt Genee of een stap naar PSV wel de goede keuze zou zijn voor de 23-jarige Lang, die na dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid vertrekt bij Club Brugge. Vervolgens laat de presentator terloops weten dat er inderdaad Eindhovense interesse in de aanvaller van Club Brugge zou zijn. "Daar is toch wel sprake van, zo begrijp ik", klinkt het. "Dat hoor ik stiekem wel in de wandelgangen."

Sneijder is in elk geval enthousiast over een eventuele transfer naar het Philips Stadion van Lang. "Bij PSV is nu wat meer structuur. Daar is de basis wat meer in orde, dus dat zou hem beter passen dan Ajax. Het is ook niet gek als PSV inderdaad aan hem zou denken. Ik denk dat Ruud (van Nistelrooij, red.) het prima aankan met Noa. Als wij nou trainer zijn van Noa Lang, dan gaat er toch ook niks gebeuren? Het gaat er toch om hoe je hem benadert? Ja, ik denk wel dat Van Nistelrooij het aankan met hem."