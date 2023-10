Gemis van één international laat zich voelen: ‘Schurkt dichtst tegen de top aan’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 07:40 • Noel Korteweg

Het Nederlands elftal heeft maandagavond een grote stap richting kwalificatie voor het EK in Duitsland van volgend jaar gezet. Virgil van Dijk nam in de absolute slotfase van het uitduel met Griekenland (0-1) zijn verantwoordelijkheid vanaf de stip en schoot zijn ploeg daardoor naar een ideale uitgangspositie. Het Algemeen Dagblad en De Telegraaf analyseren de wedstrijd en misten de afwezige internationals.

Maarten Wijffels van het AD schetst hoe na 35 minuten duidelijk werd wat het niveau van de tegenstander was. “Xavi Simons nam een corner en voor de derde keer op rij ging de bal in een simpel patroon naar Tijjani Reijnders, die op doel kon schieten van kort bij de zestienmeterlijn. Drie keer dezelfde corner-routine. Geen Griek die er na twee keer van had geleerd.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Pas toen Simons vlak voor rust ook nog een vierde keer naar Reijnders wilde zoeken, werd de pass – met moeite – onderschept.” De journalist kaart aan dat zijn krant in maart al schreef dat ‘de internationale top’ even uit beeld is voor Oranje. Als subtopland naar het EK gaan was wel mogelijk, zo werd geschreven. “En dat gaat dus lukken in een poule waarin Griekenland en Ierland onderkant middenmoot zijn gebleken. Hooguit.”

Ronald Koeman moest bijna een heel elftal missen wegens blessures. Wijffels miste met name één international. “Op zo'n avond in Athene mis je als kijker - naast vormgever Frenkie de Jong - van de afwezigen vooral Cody Gakpo. Hij schurkt van alle aanvallende spelers in de visvijver voor Oranje nog het dichtst tegen de top aan. Gakpo is iemand die op eigen houtje iets kan creëren. En hij creëert ook voor anderen om hem heen.”

Mike Verweij van De Telegraaf heeft ook naar het duel gekeken. “In de OPAP Arena bleek eens te meer dat de gemiddelde Griek meer geeft om zijn club dan om de nationale ploeg. Waar het begin oktober tijdens het Europa League-treffen tussen AEK Athene en Ajax nog behoorlijk spookte in het stadion, daar vielen nu de lege plekken op.”

Vooral één moment sprong eruit in de eerste helft. “Dat Wout Weghorst plaatsnam achter de bal wekte verbazing, omdat hij niet bepaald goede strafschopstatistieken heeft en Steven Bergwijn wel. Bovendien bleek de Ajax-aanvaller begin deze maand op bezoek bij AEK Athene vanaf de stip ’laserpen-bestendig’. Weghorst was dat niet en miste.”

Valentijn Driessen laat in zijn column in dezelfde krant ook zijn licht schijnen op Oranje. De journalist vindt dat Van Dijk zijn benutte strafschop ‘nodig had’. “Hij nam zijn verantwoordelijkheid als aanvoerder op het moment dat zijn elftal daarom vroeg. Het was precies wat Van Dijk nodig had als international, want hij lokt de laatste tijd veel kritiek uit met zijn spel. En hij was het die de eerste penalty in de WK-kwartfinale in de serie tegen Argentinië miste.”

Het is hopen dat alle afwezige internationals snel terugkeren, zegt Driessen. “Eén ding staat vast: de selectie waarmee Koeman afgelopen week de belangrijke stap naar het EK heeft gezet, brengt onvoldoende kwaliteit om volgende zomer in Duitsland een rol van betekenis te spelen. Overigens niet zo vreemd als liefst twaalf potentiële internationals Oranje thuis voor de televisie Griekenland met 1-0 zagen verslaan.” Het 4-3-3-systeem rendeert ‘bij in Nederland opgeleide spelers’ daarnaast beter dan het 5-3-2-systeem, gaat de columnist verder.

“Maar omdat Koeman nu tweemaal achtereen succes heeft met de combinatie van deze twee spelsystemen, is de kans groot dat hij daaraan blijft vasthouden en ook in die volgorde. Eerst de boel achterin dicht timmeren, om vervolgens het verschil voorin te maken. Niet dat op het aanstaande EK alles van het systeem zal afhangen. Nee, kwaliteit zal de doorslag geven en op dit moment is daarvan onvoldoende voorhanden om Oranje serieus een kans toe te dichten Europees kampioen te worden. Ook als iedereen fit is.”