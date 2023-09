Gemis van één Ajacied laat zich voelen bij Hato: ‘Heeft mij in alles meegenomen’

Het nieuwe Eredivisie-seizoen is nog maar net begonnen, of de eerste internationals vliegen deze week alweer uit. Onder hen ook debutant Jorrel Hato, die zich voor het eerst mag laten zien bij Jong Oranje onder de nieuwe bondscoach Michael Reiziger. Voetbalzone reisde af naar hotel Oud Londen in Zeist voor een gesprek met de talentvolle verdediger van Ajax.

Naast een flinke groep journalisten en een aantal hotelgasten, zijn er deze middag ook wat spontane Oranje-fans afgereisd naar Zeist om een glimp op te vangen van de spelers van Jong Oranje. Zij die hadden gehoopt op een handtekening van Ryan Gravenberch en Brian Brobbey komen bedrogen uit. De nieuwbakken middenvelder van Liverpool heeft bedankt voor de komende EK-kwalificatieduels, terwijl Brobbey vanwege een blessure moet afhaken.

Toch meldden zich genoeg andere Ajacieden voor de interviews op het terras aan de achterzijde van het hotel. Waar Ajax bij de A-selectie met Steven Berghuis slechts één speler aflevert, selecteerde Reiziger er liefst vijf. "Wat het zegt dat er maar één Ajacied bij Oranje zit? Dat Koeman maar voor één Ajacied heeft gekozen", aldus een gortdroge Hato. "Dat zijn de feiten. Het is niet dat wij nu in de beste vorm verkeren. We moeten nog wennen."

En wennen moet de linkervleugelverdediger zelf ook. Waar hij vorig jaar het hart van de defensie vormde met Jurriën Timber, deed hij dat afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard (0-0) met nieuwkomer Josip Sutalo. De Kroaat droeg bij zijn debuut meteen de aanvoerdersband en maakt van de nieuwkomers de meeste indruk op Hato. "Ik vond hem goed spelen naast mij. Hij heeft een bepaalde uitstraling en is goed aan de bal. Josip is een hele goede verdediger."

Timber

Toch laat het gemis van Timber zich ook voelen bij de pas zeventienjarige Hato. "Toen ik bij het eerste van Ajax kwam, ben ik door hem opgevangen. Hij weet hoe het is om als jonge jongen bij het eerste elftal te komen. Timber heeft mij in alles meegenomen en geholpen binnen en buiten het veld. Ik zat bijvoorbeeld nog niet in de groepsapp, maar had zijn nummer wel. Hij is iemand die dan het voortouw neemt en je toevoegt. Het eerste is niet hetzelfde als Jong Ajax. Het is lekker als je je snel goed en comfortabel voelt in een team."

Toch zal de knop om moeten bij Hato. 'Mentor' Timber is vertrokken naar Arsenal en dus heeft Steijn Hato gebombardeerd tot een van de nieuwe leiders in de achterhoede van Ajax. "Hij verwacht wel wat van mij", erkent de linkspoot. "Ook al ben ik pas zeventien jaar, hij verwacht dat ik een leider ben. Daar zijn we mee bezig. Hij stuurt mij in het coachen. Ik heb een belangrijke positie, sta achterin, dus zie alles gebeuren. Je moet niet alleen met jezelf bezig zijn, maar ook met je teamgenoten."

Hato (links) en Brobbey zijn twee van de vijf Ajacieden in de definitieve selectie van Jong Oranje. Laatstgenoemde moest zich afmelden met een blessure.

Bescheiden

"Of ik dat in me heb? Een klein beetje", gaat Hato verder. "Het moet er een beetje uitgetrokken worden en een beetje uit mezelf komen. Ik ben best wel een bescheiden jongen, ik ben geen prater. In het veld heb ik wel Amsterdamse bluf. Als speler kun je niet bescheiden zijn, zeker niet als Ajax-speler. Het gaat om goed spelen en om winnen, dan kun je moeilijk bescheiden zijn. Ik heb best veel risico ik mijn spel, dat hoort ook bij het Ajax-spel."

Al met al is Hato met een goed gevoel afgereisd naar Zeist. "Ik ben blij dat ik voor het eerst ben opgeroepen voor Jong Oranje. Zo’n kans als deze moet je pakken als je voor het eerst wordt uitgenodigd." De ploeg van Reiziger speelt komende week twee EK-kwalificatieduels. Vrijdag is in het Mandemakers Stadion in Waalwijk Jong Moldavië de tegenstander. Dinsdag reizen de beloften af naar Skopje voor het duel met de leeftijdsgenoten van Noord-Macedonië.