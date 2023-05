Gemeente Rotterdam treft voorbereidingen voor mogelijk kampioensfeest op zondag

Woensdag, 3 mei 2023 om 16:12 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:16

De gemeente Rotterdam is de Hofpleinfontein aan het klaarmaken voor het eventuele kampioensfeest dat dit weekend kan losbarsten, zo meldt het Algemeen Dagblad. Feyenoord kan aankomende zondag kampioen worden als het zelf wint op bezoek bij Excelsior én PSV een dag eerder punten heeft verspeeld op Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam.

Als het team van Arne Slot zondag inderdaad kampioen wordt, dan komt er een afsluiting van de omgeving van het Hofplein. Na het kampioenschap van de Rotterdammers in 2017 zochten meer dan honderdduizend supporters elkaar op in het centrum om het succes te vieren. Duizenden van hen gingen de fontein in en de kans is groot dat dat na het naderende kampioenschap opnieuw gebeurt.

De afsluiting van de omgeving van het Hofplein, ook wel 'de Hofpleinregeling', staat zondagmiddag – als PSV zaterdagavond punten heeft verspeeld – om 14.30 uur klaar. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord wordt hij dan ingezet. De fontein zelf wordt de komende dagen extra schoongemaakt en ornamenten die kapot kunnen of voor verwondingen kunnen zorgen worden weggehaald. De Coolsingel wordt zondag niet volledig afgezet.

De selectie van Feyenoord wordt op zijn vroegst pas op maandag 15 mei gehuldigd op de Coolsingel, ook als het kampioenschap aanstaande zondag al binnen is. Het AD meldde eerder dat het voor de gemeente ‘te duur en ingewikkeld’ is om de huldiging op maandag 7 mei plaats te laten vinden. “Omdat daar (dat PSV punten moet verspelen tegen Sparta en Feyenoord vervolgens zelf moet winnen, red.) te veel onzekerheden inzitten, vinden gemeente en politie het volgens ingewijden niet verantwoord om alles in gereedheid te brengen. Het gaat om grote hoeveelheden materieel, beveiligingspersoneel en politieagenten die beschikbaar moeten zijn.”