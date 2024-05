Gemeente legt FC Utrecht ‘unieke’ straf op na ‘enorme geweldsuitbarsting’

FC Utrecht wordt keihard gestraft naar aanleiding van de enorme ongeregeldheden na afloop van het play-off-duel met Go Ahead Eagles (1-2) zondag. De Domstedelingen moeten hun volgende thuiswedstrijd zonder supporters afwerken, zo maakt burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht bekend in een brief aan de gemeenteraad.

"Ik ben me ervan bewust dat dit een unicum is, maar gezien de situatie van afgelopen zondag is dit een passende maatregel. Ik zal ook niet schromen om ook bij andere wedstrijden geen publiek toe te staan, als deze situatie zich herhaalt", schrijft Dijksma.

De burgemeester spreekt van een 'enorme geweldsuitbarsting'. "Grote stenen, putdeksels, dakgoten, fietsen, vuurwerk en al het materiaal dat verder op straat voorhanden was werd richting de politie gegooid."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Al tijdens het duel tussen FC Utrecht en Go Ahead ging het mis met supporters. In de 88ste minuut en bij een 1-0 tussenstand begon er plotseling een vuurwerkgevecht tussen twee vakken in Stadion Galgenwaard. Het thuispubliek en de bezoekers gooiden over en weer vuurwerk. Arbiter Allard Lindhout besloot het duel direct te staken.

Na de staking en in de verlenging boog Kowet de achterstand om in een 1-2 overwinning, waardoor de Deventenaren zich volgend seizoen mogen melden in de voorrondes van de Conference League.

Meteen na het laatste fluitsignaal ging het wederom mis. Supporters van FC Utrecht bestormden het veld en de spelers en stafleden van beide teams haastten zich naar binnen.

Buiten het stadion gingen de ongeregeldheden onverminderd hard verder. Op beelden die op X rondgingen was te zien hoe aanhangers van FC Utrecht met fietsen en stenen gooiden naar de ME, die in grote getalen aanwezig was. De gemeente Utrecht kondigde zelfs een noodbevel af.

Club reageert

FC Utrecht maandagavond direct gereageerd op de straf. "Alle partijen zijn het erover eens dat de situatie van gisteravond alle perken te buiten gaat. We hebben begrip voor de maatregel van de gemeente Utrecht, maar betreuren daarentegen enorm dat supporters van onze club de dupe worden van het gedrag van raddraaiers. Het is een meer dan kwalijke zaak dat deze relschoppers de club en andere supporters schaden", laat algemeen directeur Thijs van Es weten.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties