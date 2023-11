‘Geloof me: Ajax verkoopt Mikautadze over een paar jaar voor veel geld’

Woensdag, 22 november 2023 om 12:34 • Jan Hoeksema

Pierre Dréossi, technisch directeur bij FC Metz, heeft er alle vertrouwen in een dat Georges Mikautadze gaat slagen bij Ajax. Dat vertelt de Fransman in gesprek met Ajax Showtime. Mikautadze komt vooralsnog weinig aan spelen toe in Amsterdam, maar desondanks vermoedt Dréossie dat de Georgiër voor veel geld verkocht gaat worden.

Ajax nam Mikautadze afgelopen zomer voor zestien miljoen euro over van Metz. Dat bedrag kan middels bonussen oplopen tot negentien miljoen euro. Door het prijskaartje zijn de verwachting rondom de aanvaller groot.

Deze verwachtingen blijken vooralsnog onterecht. Mikautadze mocht onder Maurice Steijn en diens opvolger John van 't Schip pas zes keer opdraven namens Ajax, waarvan slechts tweemaal vanaf de aftrap.

Dréossi blijft desondanks volhouden dat Mikautadze gaat slagen in de Johan Cruijff ArenA, al moet de rechtspoot dan wel de kans krijgen op zijn favoriete positie: in de spits. "Hij is niet zo lang en niet buitengewoon snel, maar hij kan op ieder moment scoren. Hij is echt een speler voor in het strafschopgebied", aldus de directeur.

"Als spits kan hij een hoog niveau halen", vervolgt Dréossi. "Ik weet zeker dat hij in een heel seizoen meer dan twintig doelpunten kan maken." Een bijzondere uitspraak, gezien het de ondermaatse prestaties van Mikautadze in Amsterdam.

"Ik ben niet gek, dat kan hij echt. Mits hij op zijn beste positie speelt. Hij heeft de kwaliteiten om een erg goede en speciale spits te worden. Vanaf de vleugel of achter de spits weet ik dat niet", aldus de bestuurder.

Mocht Mikautadze een kans krijgen als nummer 9, dan zal Ajax het bedrag dat de club in hem heeft geïnvesteerd terugverdienen, zo denkt Dréossi. "Hij koos voor Ajax omdat het een goede club met een goede filosofie is. Hij is erg slim. Geloof me: Ajax verkoopt hem over een paar jaar voor veel geld. Maak je geen zorgen."