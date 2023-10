Geloof in Arda Güler groot: ‘Hij is in potentie beter dan Lionel Messi’

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 12:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:08

Het geloof in Arda Güler is groot. Erol Tokgözler, die het Turkse toptalent trainde in de jeugdopleiding van Genclerbirligi voordat hij furore bij Fenerbahçe maakte, ziet in Güler een potentiële wereldster. De jongeling staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Real Madrid, maar heeft zijn debuut wegens blessureleed nog niet kunnen maken.

Tokgözler is vol lof over zijn voormalig pupil. De dertienjarige Güler stak in de jeugdopleiding van Genclerbirligi al ver boven zijn ploeggenoten uit. “Hij had altijd vijf alternatieven in zijn hoofd, vijf plannen”, zegt Tokgözler tegenover de Spaanse sportkrant AS.

“Zijn talent was uitzonderlijk. Ik heb nog nooit zo'n talent gezien op die leeftijd." Tokgözler verwacht dan ook dat Güler een grote toekomst te wachten staat. “Messi is de grootste speler die ik ooit heb zien voetballen en Arda heeft geweldige kwaliteiten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Messi heeft alles al bereikt en Arda moet het nog doen, hij is nog een kind. Maar als we het alleen over potentie hebben, heeft Arda meer potentie dan Messi”, vertelt zijn ex-trainer lyrisch.

Güler maakte afgelopen zomer voor twintig miljoen euro de overstap van Fenerbahçe naar Real. In de voorbereiding op het huidige seizoen liep hij echter een meniscusblessure op. Hij probeerde daar zonder operatie van te herstellen, maar besloot na een maand toch onder het mes te gaan.

In september leek zijn debuut eindelijk aanstaande, totdat een spierblessure roet in het eten gooide. Dat kostte de viervoudig Turks international nog eens een aantal weken aan hersteltijd.

Fans van Real hadden de hoop dat Güler al eerder inzetbaar zou zijn, daar hij al deelneemt aan de training. Ancelotti moest die supporters vrijdag echter teleurstellen. "Het gaat goed met hem, maar het ontbreekt hem aan fitheid. Hij heeft denk ik tien dagen, misschien twee weken nodig om volledig fit te raken."