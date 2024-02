Gelijkspel Ajax en Feyenoord slecht nieuws voor Nederland in coëfficiëntenstrijd

Het gelijkspel van zowel Feyenoord als Ajax donderdagavond betekent slecht nieuws voor Nederland als het gaat om de coëfficiëntenstrijd. Doordat nummer vijf Frankrijk, dat één plek hoger staat op de ranglijst, deze week meer punten pakte, lijkt Nederland die vijfde plek voor dit seizoen in ieder geval te kunnen vergeten.

Namens Nederland kwamen er deze week twee ploegen in actie in Europa, nadat AZ voor de winterstop al werd uitgeschakeld in de Conference League. Feyenoord speelde donderdagavond in de tussenronde van de Europa League met 1-1 gelijk tegen AS Roma, terwijl Ajax op de valreep een nederlaag tegen FK Bodø/Glimt wist te voorkomen: 2-2.

Voor de ranglijst wordt er dit seizoen gekeken naar de punten die alle landen hebben gepakt in de periode van 2019 tot en met 2024. Nederland staat op die ranglijst zesde, en jaagt op plek vijf. Daar staat Frankrijk, en dat land liep deze week verder uit.

Paris Saint-Germain wist in de achtste finales van de Champions League namelijk te winnen van Real Sociedad (2-0). Donderdag speelden Olympique Marseille en RC Lens vervolgens gelijk in de Europa League, respectievelijk tegen Shakhtar Donetsk en SC Freiburg. Stade Rennes verloor in datzelfde toernooi van AC Milan (3-0), terwijl Toulouse met 2-1 onderuitging bij Benfica.

Al met al betekent dat dat Frankrijk deze week 0,2 punt meer pakte dan Nederland. Volgende week komen vier van de vijf Franse ploegen opnieuw in actie in de returns, iets wat ook geldt voor Feyenoord en Ajax. Bovendien neemt PSV het op dinsdag in de achtste finale van de Champions League op tegen Borussia Dortmund.

Voor Nederland is het te hopen dat Ajax, Feyenoord en PSV zich weten te plaatsen voor de volgende ronde, en dat de Franse ploegen op korte termijn worden uitgeschakeld. Momenteel bedraagt het gat op de ranglijst 2,531 punten (62,831 voor Frankrijk, 60,300 voor Nederland).

Voor nummer zeven Portugal, dat met FC Porto, Benfica en Sporting Braga nog drie clubs heeft die actief zijn in Europa, hoeft Nederland voorlopig nog niet te vrezen. Het gat met dat land bedraagt zo’n 6,500 punten.

Er is Nederland alles aan gelegen om de vijfde plek op de vijfjarige UEFA-ranking op een gegeven moment weer te heroveren. Als dat dit seizoen nog lukt, zou de Eredivisie liefst drie gegarandeerde plekken voor de Champions League (plus een voorrondeticket) afdwingen voor het seizoen 2025/26. Dat lijkt echter een moeilijke opgave te worden.

De coëfficiëntenranglijst per 15-02-2024

1. Engeland 100,803

2. Spanje 86,364

3. Italië 83,998

4. Duitsland 81,195

5. Frankrijk 62,831

6. Nederland 60,300

7. Portugal 53,816

8. België 46,200

9. Turkije 37,600

10. Schotland 35,850

