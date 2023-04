Geliefde ex-Ajacied sluit terugkeer voorlopig uit: ‘Voor mij nu geen optie’

Woensdag, 19 april 2023 om 10:35 • Wessel Antes • Laatste update: 11:53

Joël Veltman ziet zichzelf komende zomer nog niet terugkeren bij Ajax. De 31-jarige verdediger loopt eind juni uit zijn contract bij Brighton & Hove Albion, maar zegt tegenover Voetbal International dat hij hoopt op een langer avontuur in het buitenland. De 28-voudig international van het Nederlands elftal sluit niet uit dat hij bij Brighton blijft, maar ziet een dienstverband in Spanje of Italië ook wel zitten. “Terugkeren bij Ajax is voor mij nu geen optie.”

Veltman speelde de afgelopen jaren 101 officiële wedstrijden voor the Seagulls en sluit een langer verblijf niet uit. “De gesprekken met Brighton zijn gaande over wat de club wil en wat ik wil. Daar komt binnenkort vast meer duidelijkheid over. Ik heb het hier goed naar mijn zin en we voelen ons eigenlijk al vanaf het begin thuis in Brighton. We wonen vlak bij het strand, het is een fijne stad om te wonen. En als je wil, ben je met een uurtje in Londen. Amsterdam is ook niet ver weg.” Afgelopen zaterdag raakte Veltman geblesseerd tijdens het gewonnen uitduel met Chelsea, waardoor hij de komende weken uit de roulatie is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De rechtsback annex centrale verdediger houdt veel opties open. “Als ik bij Brighton kan blijven, dan ben ik happy, maar ik sta ook open voor andere opties. Ik heb het goed naar mijn zin in Engeland, maar Italië of Spanje zou ook mooi zijn”, aldus Veltman, die een terugkeer naar Nederland en zijn geliefde Ajax wel uitsluit. “Terugkeren bij Ajax is voor mij nu geen optie. Mijn naam, en ook die van Kenny Tete, werden in de afgelopen periode weleens gekoppeld aan Ajax, misschien vanwege de blessure van Devyne Rensch en omdat Jorge Sánchez kritiek kreeg, maar er is nooit contact geweest met Ajax.”

Veltman speelde in het verleden maar liefst 246 officiële wedstrijden voor Ajax. Door zijn bijdragen aan de kampioenschappen van 2013, 2014 en 2019 werd hij geliefd bij een deel van de aanhang. Daarnaast won Veltman eenmaal de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal in Amsterdamse dienst. De rechtspoot geniet momenteel met name van één Ajacied. “Ik vind het mooi dat Dusan Tadic nog altijd de grote man is, ook met al zijn assists. Hij is als the last man standing van het Ajax waarmee we de halve finale van de Champions League bereikten. Dusan straalt nog elke dag uit hoe trots hij is om Ajacied te zijn.”